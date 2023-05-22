我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

最新醫療服務巡禮

志堅

我是個年老長者，跟癌症搏鬥了兩年，其間因突發狀況，經常需要和家庭醫生、專科醫生與檢測中心保持緊密聯繫，有時還需要其他醫療設施，如緊急醫療中心，我也曾到過醫院急症室求助，可以說兩年來對醫療等系統的運作非常熟悉。我想趁現在精神還許可時，詳述我的經驗，給將來有同樣需要的人參考。

我退休前曾從事醫療繪圖工作，跟加大教授熟稔。他們曾提醒我，在美國，保護個人健康最重要是挑選一個好的醫療網、好的家庭醫生和保存完整的醫療檢查紀錄，尤其是後者，醫生不是神，當你生病時，醫生就是憑醫療紀錄去正確評估和決定治療方法。教授的忠告，終身受用。

最新的醫療服務有了明顯的變化，新的科技扮演更吃重的角色，網路把醫生（包括專科醫生）和各醫療服務機構（包括醫院、緊急醫療中心、化驗所、檢測中心和藥房）連成一體，然後各司其職：家庭醫生是病人的顧問、緊急醫療中心醫治突發輕病和無生命危險的意外受傷、專科醫生專治各種嚴重和長期疾病、急症室（醫院）治理有生命危險的突發重病和意外受傷，檢測中心與化驗所向醫生提供疾病資料、向藥房提供病人處方和普通藥物等，目的是避免工作重疊，浪費資源。

通過這系統化，醫生和各連結的醫療機構對病人的病歷可以一目瞭然，提供病人快捷和準確的服務，再加上二十四小時當值護士的電話協調，更是錦上添花。有了最新的醫療服務，我們這些高齡病人算有福氣了。

前陣子，我突然覺得右手和手臂有點麻木和痠軟，試用過皮膚膏一個星期未見效，一邊手臂麻木可大可小，尤其是高齡有高血壓患者，可能是中風前兆，也可能是無意扭傷，評估不易，最好由醫生決定。像我這樣表面輕微的情況，一般很難預約醫生，因為醫生要照顧較有需要的病人。

幸好，根據最新措施，我可以先問當值護士。經過她審慎研判加上我的網路病歷，她覺得有看醫生的必要，由她特別安排。根據護士的描述，不消十分鐘醫生便確認是輕微扭傷。此舉善用了醫療資源，並結合科技，省去許多麻煩，同時也減輕了病人的心理負擔和家庭醫生的工作，實在一舉兩得。

還有一次到舊金山探親和小住，回程前星期六下午，突然發現尿頻，小便疼痛及出冷汗，立即致電醫療網當值護士求教。經由她網上聯絡到當值醫生，他指示我到藥房購買尿道發炎測試紙，結果驗出是尿道發炎，醫生根據我的網上病歷，通過網上藥房開出適合我的消炎處方藥，我立即到藥房的舊金山分店取得藥物，及時服用，病情改善，所需時間前後不過兩小時。

這解決過程比到急症室還要迅速且安全，這完全要歸功於醫生、藥房與藥房間電腦的聯繫發揮了作用。經此一役，我相信今後我無論身處加州任何城市、甚至全國任何城市，如出現突發性的健康問題，都可憑新機制迅速獲得即時治療，非常神奇。

檢測 舊金山 高血壓

上一則

高懸的風鈴

下一則

清晨

延伸閱讀

致命染菌眼藥水 部分華人藥房仍賣

致命染菌眼藥水 部分華人藥房仍賣
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣
女性健康月 南加世華訪凱撒醫療中心

女性健康月 南加世華訪凱撒醫療中心
王嘉廉社區醫療中心五月舉辦　新冠疫苗二價加強針免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心五月舉辦　新冠疫苗二價加強針免費接種活動

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00
陳思年∕圖

智勇雙全的母親

2023-05-14 02:02
可樂王∕圖

三千元的發財夢

2023-05-18 02:02
義守大學校長陳振遠。(圖：義守大學提供)

義守大學校長陳振遠 「無限思維」贏得大未來

2023-05-16 07:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房