我是個年老長者，跟癌症搏鬥了兩年，其間因突發狀況，經常需要和家庭醫生、專科醫生與檢測 中心保持緊密聯繫，有時還需要其他醫療設施，如緊急醫療中心，我也曾到過醫院急症室求助，可以說兩年來對醫療等系統的運作非常熟悉。我想趁現在精神還許可時，詳述我的經驗，給將來有同樣需要的人參考。

我退休前曾從事醫療繪圖工作，跟加大教授熟稔。他們曾提醒我，在美國，保護個人健康最重要是挑選一個好的醫療網、好的家庭醫生和保存完整的醫療檢查紀錄，尤其是後者，醫生不是神，當你生病時，醫生就是憑醫療紀錄去正確評估和決定治療方法。教授的忠告，終身受用。

最新的醫療服務有了明顯的變化，新的科技扮演更吃重的角色，網路把醫生（包括專科醫生）和各醫療服務機構（包括醫院、緊急醫療中心、化驗所、檢測中心和藥房）連成一體，然後各司其職：家庭醫生是病人的顧問、緊急醫療中心醫治突發輕病和無生命危險的意外受傷、專科醫生專治各種嚴重和長期疾病、急症室（醫院）治理有生命危險的突發重病和意外受傷，檢測中心與化驗所向醫生提供疾病資料、向藥房提供病人處方和普通藥物等，目的是避免工作重疊，浪費資源。

通過這系統化，醫生和各連結的醫療機構對病人的病歷可以一目瞭然，提供病人快捷和準確的服務，再加上二十四小時當值護士的電話協調，更是錦上添花。有了最新的醫療服務，我們這些高齡病人算有福氣了。

前陣子，我突然覺得右手和手臂有點麻木和痠軟，試用過皮膚膏一個星期未見效，一邊手臂麻木可大可小，尤其是高齡有高血壓 患者，可能是中風前兆，也可能是無意扭傷，評估不易，最好由醫生決定。像我這樣表面輕微的情況，一般很難預約醫生，因為醫生要照顧較有需要的病人。

幸好，根據最新措施，我可以先問當值護士。經過她審慎研判加上我的網路病歷，她覺得有看醫生的必要，由她特別安排。根據護士的描述，不消十分鐘醫生便確認是輕微扭傷。此舉善用了醫療資源，並結合科技，省去許多麻煩，同時也減輕了病人的心理負擔和家庭醫生的工作，實在一舉兩得。

還有一次到舊金山 探親和小住，回程前星期六下午，突然發現尿頻，小便疼痛及出冷汗，立即致電醫療網當值護士求教。經由她網上聯絡到當值醫生，他指示我到藥房購買尿道發炎測試紙，結果驗出是尿道發炎，醫生根據我的網上病歷，通過網上藥房開出適合我的消炎處方藥，我立即到藥房的舊金山分店取得藥物，及時服用，病情改善，所需時間前後不過兩小時。

這解決過程比到急症室還要迅速且安全，這完全要歸功於醫生、藥房與藥房間電腦的聯繫發揮了作用。經此一役，我相信今後我無論身處加州任何城市、甚至全國任何城市，如出現突發性的健康問題，都可憑新機制迅速獲得即時治療，非常神奇。