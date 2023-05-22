女兒家有兩串高懸的風鈴，一串是木管，繫於屋簷下，一串是銅管，繫於高大的樹枝上。不同音色遙相呼應，如同大型交響樂 團的木管樂器，如黑管巴松；銅管樂器如大號、長號、小號、法國號。木管風鈴渾厚低沉，銅管風鈴清脆透亮，風起鈴響混編合音，煞是好聽。

不管是木管還是銅管，都有十幾根長短不一、粗細不同的管子組成，由於長短粗細加上管內的空氣，碰到撞擊必會發出不同的震盪頻率，而產生不同的聲音，風吹鈴動幾個管子先後撞擊，和音的形成是必然的。

想起小時候學物理的音叉震盪與頻率變化時，我曾用家裡大小不一的飯碗碟子，竟也能找出音階，用筷子敲打出喜歡的歌曲；用手指敲擊門牙，控制口型大小和牙床的閉合，也能敲擊出樂音，不亦樂乎；橡皮筋不同長度不同鬆緊，彈撥一下會發出高低各異的聲音，高手訓練後也能彈出音樂；一根鋼絲線，通過控制鬆緊，產生不同頻率，民間高手竟能用長弓演奏民歌小調，簡單的解釋就是物理學中的震盪與頻率。

每天沉浸在風鈴的交響中，甜蜜感油然而生；轉念一想，世間不是如出一轍嗎？人的脾性品味、信念、世界觀不盡相同，如風鈴的交響，混合交織和音而出，世界是一個大型交響樂團，和諧碰撞各色音階，相輔相成聯手共贏，世界大戰的危機便會漸行漸遠，人們生存的歡樂持久綿長。

世界不可能只有一個聲音，那樣的專制備受世人詬病，是一個單音兒童似的夢囈，滑稽而可笑。世界需要心靈上的風鈴，碰撞出美妙的和音。