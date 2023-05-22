骨董菓子。(赫連擁提供)

二○一七年，我曾在社區老人中心 轄下的二手店做義工而免費得來了一盒「賞味期限」為二○○三年九月十二日的過期日本 菓子，這禮盒有著華麗古典的外包裝，很像裝了信封信紙的高級文具，它跟著一疊設計簡約的日式瓷碗，一起捐獻給了我們機構。

二手店主管在經手這盒菓子時誤以為是手工香皂，還非常認真地標上了五塊錢打算出售，經我察覺向她解釋之後立馬皺起眉頭：「趕快扔了！我們店裡不能擺出任何可食用物品，更別提這糖果居然還是『骨董』。」

我於是向她討了過來。這麼美麗的菓子，扔進垃圾桶實在太可惜了，尤其被存放了將近十四年，上頭沒有一個英文字，應該是有人將它從日本帶到美國，也許是一份遠方訪客精心準備、帶有家鄉文化色彩的贈禮，也許就是旅遊中看上而買下帶回美國的紀念品。

總之，擁有這盒菓子的主人當年應該是捨不得吃、留到最後又捨不得扔，到了這天因故被人「斷捨離」，才會讓它流落於此。

老人中心的二手店，經常遇到處理家產的子女或親戚來捐獻物品，因此不排除此物原主已經不在的可能性，否則不會這麼烏龍，這盒顏值甚高的菓子，恐怕也在捐獻者眼裡被看成是香皂才送了進來，然後又經過層層義工之手，在沒人懂日文的情況下一路逃過被篩除丟棄的命運，最後與我相遇。

我雖不懂日文，但透過盒底標籤上的幾個漢字還是能夠知道一點意思，不僅「賞味期限」的日期令我咋舌，更讓我驚異的，是內容依然完好且沒有變質，不見黴點，從未被螞蟻等昆蟲染指亦為一大奇蹟。

網上查了原材料所標示的「和三盆糖」，「和三盆」是一種原產自日本香川縣和德島縣等四國東部地區的黑砂糖，質地細膩，被視為日本砂糖中的極品，據說細如粉末，入口即化，許多高級的茶道點心都會用上。「三盆」之意網上有多種說法，有「砂糖在托盤上研磨三次」，也有稱「重複手工搓揉與重力擠壓三四次」，指的都是製作手法。

其他的兩個用日文標示的成分，一個是食用色素，另一個透過網路字典選出單字，再貼到翻譯器得到其意，是澱粉，應該是指玉米澱粉，興許是用來黏合糖粉便於塑形的材料。去搜索了澱粉能保存多久的文章，竟有「如果儲存得當，玉米澱粉的保質期是無限期的」說法，委實讓我長了見識。

由於我住的城市氣溫比較乾燥，一盒以糖粉為主要成分的菓子十幾年沒發霉，這情況確實說得過去，也不排除菓子的前主人有意收藏而對它做過了處理或予以特別保存。

這盒菓子在二○二三年書寫本文的今日，已在可考的前提下進入了二十年歷史，以大多數食物的保存條件來評定，為該分類中的骨董無誤，我甚至妄想著，說不定還能讓我的子孫把它留到可以進博物館 ？驀然憶起從父親口中聽到過、行醫一生的祖父在他小時候常說的一句話「千年石灰都可以當眼藥」—這不是在說古石灰真可入藥，而是在挖苦那種看到什麼東西都不捨得扔，還會給予這股強烈囤積慾望一個正當理由的人—據說那是在念叨我的祖母。

這麼說來，我應該是得到了她的一些基因。真的有千年石灰哪天讓我看到？當然要留著了。