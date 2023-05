為了鍛鍊身體,老公不僅買了在家裡騎的自行車,還專門買了一雙騎車的鞋,價格不菲。每次騎完,他都小心翼翼把鞋放得高高,以免家裡小狗淘氣,把鞋叼出去玩耍。

有一天老公看到鞋架上只有一隻鞋,立刻緊張起來:完了完了,再警惕也逃不過小狗的手掌心,一定又被狗狗叼出去了。

他在那大呼小叫,高中四年級的小兒子發話了:「爸爸,你別冤枉小狗了,你的一隻鞋我穿走了。」「什麽?你只穿我的一隻鞋?」爸爸不解地問。「是的,這周是我們高中畢業生的挑戰周,我們就是要挑戰自己,走出自己平常的舒適圈。我今天兩隻腳穿不一樣的鞋上學是故意的,我要在別人異樣的眼光中接受坦然。」

我一看,還真是的,人家腳上穿的一隻是爸爸的黑鞋,另一隻是自己的藍鞋,兩人的尺寸也不一樣,我就想,這樣穿鞋會不會覺得路不平啊?這得有多不舒服啊!

送他上學的路上,我故意盯著每個人的鞋看,發現並不是每個人都這樣,大部分人還是穿一樣的鞋。我就問兒子有啥感覺?他坦然地說:「感覺正常。雖然我這樣穿鞋很特殊,但我還是我,我的品格依舊,我不會因為穿了不一樣的鞋,內心就變成另一個人;如果你覺得我變了,那是你的思維守舊,需要更開放一些。我們就是要挑戰這樣的思維。」

他的話讓我頓悟,是呀,年輕人想法多,不墨守成規,願意挑戰生活。也正因為有了他們的「變」,我們生活的味道才更豐富多彩。

第二天,他又別出心栽,黑色的短褲套在淺黃的長褲外面,高高興興地上學去了,外觀看起來真是不搭配。如果說昨天他的挑戰讓我打開思維,那今天我已經不覺得大驚小怪了,反而覺得他能這樣走出自己的舒適圈,挺勇敢,我佩服他。

還記得有一天,上大學的老二穿著一件T恤回家,上面寫道:「Take a chance feel the fear & do it anyway. Give it a try get uncomfortable」,意思就是,抓住機會,感受恐懼並勇往直前,嘗試一下讓自己不舒服。我當時一看T恤上面的字就樂了,心想這些年輕人可真是沒事找事,放著好好的日子不過,竟然主動找不舒服,這不是給自己找彆扭嗎?

老二看到我的詫異,主動解釋說:「媽媽別那麽大驚小怪,這句話是鼓勵我們年輕人勇敢嘗試新事物,即使感到恐懼也要堅持做下去,面對恐懼不懼怕並克服它們,可以幫助我們提高勇氣和自信,讓我們更加有信心面對未來的挑戰。」

他的話讓我點頭稱是。其實我們成年人也應該嘗試走出舒適圈,比如與不同族裔、背景、類型的人交往,體驗世界的多姿多彩;或學習一項新技能,而不是倚老賣老。

我最近有幾個年近半百的朋友走西班牙的朝聖之旅,每天背著二十磅行李走在鄉村、城鎮,體驗不同的風光,並和來自世界各地不同的徒步者交談,其中所體驗的那分對生活的熱愛和驚喜,是每天坐在家裡享受不到的。

走出自己的舒適圈,會有意想不到的驚喜和收獲。