為了鍛鍊身體，老公不僅買了在家裡騎的自行車，還專門買了一雙騎車的鞋，價格不菲。每次騎完，他都小心翼翼把鞋放得高高，以免家裡小狗淘氣，把鞋叼出去玩耍。

有一天老公看到鞋架上只有一隻鞋，立刻緊張起來：完了完了，再警惕也逃不過小狗的手掌心，一定又被狗狗叼出去了。

他在那大呼小叫，高中四年級的小兒子發話了：「爸爸，你別冤枉小狗了，你的一隻鞋我穿走了。」「什麽？你只穿我的一隻鞋？」爸爸不解地問。「是的，這周是我們高中畢業生的挑戰周，我們就是要挑戰自己，走出自己平常的舒適圈。我今天兩隻腳穿不一樣的鞋上學是故意的，我要在別人異樣的眼光中接受坦然。」

我一看，還真是的，人家腳上穿的一隻是爸爸的黑鞋，另一隻是自己的藍鞋，兩人的尺寸也不一樣，我就想，這樣穿鞋會不會覺得路不平啊？這得有多不舒服啊！

送他上學的路上，我故意盯著每個人的鞋看，發現並不是每個人都這樣，大部分人還是穿一樣的鞋。我就問兒子有啥感覺？他坦然地說：「感覺正常。雖然我這樣穿鞋很特殊，但我還是我，我的品格依舊，我不會因為穿了不一樣的鞋，內心就變成另一個人；如果你覺得我變了，那是你的思維守舊，需要更開放一些。我們就是要挑戰這樣的思維。」

他的話讓我頓悟，是呀，年輕人想法多，不墨守成規，願意挑戰生活。也正因為有了他們的「變」，我們生活的味道才更豐富多彩。

第二天，他又別出心栽，黑色的短褲套在淺黃的長褲外面，高高興興地上學去了，外觀看起來真是不搭配。如果說昨天他的挑戰讓我打開思維，那今天我已經不覺得大驚小怪了，反而覺得他能這樣走出自己的舒適圈，挺勇敢，我佩服他。

還記得有一天，上大學的老二穿著一件T恤回家，上面寫道：「Take a chance feel the fear & do it anyway. Give it a try get uncomfortable」，意思就是，抓住機會，感受恐懼並勇往直前，嘗試一下讓自己不舒服。我當時一看T恤上面的字就樂了，心想這些年輕人可真是沒事找事，放著好好的日子不過，竟然主動找不舒服，這不是給自己找彆扭嗎？

老二看到我的詫異，主動解釋說：「媽媽別那麽大驚小怪，這句話是鼓勵我們年輕人勇敢嘗試新事物，即使感到恐懼也要堅持做下去，面對恐懼不懼怕並克服它們，可以幫助我們提高勇氣和自信，讓我們更加有信心面對未來的挑戰。」

他的話讓我點頭稱是。其實我們成年人也應該嘗試走出舒適圈，比如與不同族裔、背景、類型的人交往，體驗世界的多姿多彩；或學習一項新技能，而不是倚老賣老。

我最近有幾個年近半百的朋友走西班牙的朝聖之旅，每天背著二十磅行李走在鄉村、城鎮，體驗不同的風光，並和來自世界各地不同的徒步者交談，其中所體驗的那分對生活的熱愛和驚喜，是每天坐在家裡享受不到的。

走出自己的舒適圈，會有意想不到的驚喜和收獲。