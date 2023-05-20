移民美國已經有三十多年了。在這三十載的漫漫人生長河裡，我不但見證了學中文熱的高潮起伏，也親身經歷了一些在美國社會用中文交流時的軼聞趣事。

二○○九年一月九日，參加完歐巴馬總統的就職典禮後，我們一行人又馬不停蹄地去了國會山莊，因為我們有約去見加州 議員。那天時間訂在早上八點半，我們大大小小四個人早上八點就已經站在議員辦公室外面排隊。直到八點四十分，議員辦公室的門仍沒有開。我一邊安撫著孩子們飢餓難當的抱怨，一邊盯著議員辦公室的門。又過了十幾分鐘，走廊裡依然安靜無比。於是，我轉身用中文向大女兒說，「你再看看我們訂的時間正確嗎？難道國家的議員也會遲到？」

話音剛落，站在我前面一位三十歲左右的白人男子轉頭用一口流利的中文說，「哈哈，議員也不是聖人，他們跟我們一樣，遲到也不例外！」聽了他的話， 我頓時目瞪口呆，本來想用中文偷偷私語一下，發洩自己的情緒，怎料在美國講中文不再是我們中國人交流的密碼了。我只好迎著笑臉跟他聊了一會兒，窘困的場面讓我們每每想起這事都會捧腹大笑。

還有一次，我帶幾個從中國來的親戚去舊金山 玩，那次我為他們設計的旅遊計畫跟往常不一樣，那天我們先從馬連縣坐渡輪通過金門大橋 到舊金山的漁人碼頭，再乘坐市內纜車進入市區遊玩。記得那是一個盛夏，我們一行七八個人浩浩蕩蕩下了渡輪，來到漁人碼頭。

當時在纜車站排隊的人不是很多，我們就站在隊伍的後面。不一會兒，人越來越多，彎彎的長龍越來越長。後來我們幾個人商量，上了纜車後，一定要爭取坐在前面的長椅上，觀賞市區風光更有利。排隊等了差不多四十分鐘後，纜車終於來了，我們一大幫人跳上了纜車，分別坐到自己的理想座位。上來的人越來越多，纜車沒有多做停留，很快就離開漁人碼頭。纜車開啟後，聲音很大，這時我跟身旁的姪女說：「看看我前面這兩個大男人，把我視野擋得嚴嚴實實，我一點兒也看不到前面的街景。唉，怎麼算都算不對。」

聽了我的抱怨後，我前面的這個大男人依舊緊握著鐵柱，轉過頭來用中文說，「要不，我們倆換一換位置吧！」我們當時幾個人一起聚焦在這膀大腰粗的中年白人男子身上。我們七嘴八舌地用讚美他的中文來掩蓋我的挑剔，原來這名男子在中國教英文五年了，他身旁的朋友是從加拿大來的，也在中國教了兩年英文。他們都說一口流利的中文。

通過上面這兩個十年前的生活小例子，可想而知當今中文的普遍性。全世界人民都在學中文，據我所知，很多美國的中小學也都開設了中文課，也就是說，中文不再是不同膚色人種之間交流的神祕密碼了。