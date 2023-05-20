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兒子被霸凌

隱居

霸凌」一般在學校中是很普遍存在的問題，發生在學生中的霸凌有很多種形式，例如惡言惡語、譏諷嘲笑、毆打辱罵、造謠、傳播謠言、威脅勒索等等，都是霸凌行為。

兒子進入小學一年級時，一切都很順利，他喜歡上學，也很喜歡他的老師。在兒子的課程表中，每天上午有三十分鐘的康樂活動時間，到操場打球、運動遊戲。不久之後，發生了一樁事情，雖然是一件小事，但我仍然認為就是一種霸凌。

上學一個多月後，太太問兒子上課的情形，問他康樂活動時玩什麼？兒子就不肯講了，太太覺得有些不對勁，不斷追問下，兒子突然嚎啕大哭起來，我和太太一下子被嚇壞了，急著要知道發生什麼事。兒子哭哭啼啼的，加上年紀小，表達能力不夠，我們著實花了一番工夫才搞清楚。

兒子班上有二十五個小孩，康樂活動時，老師找了兩位三年級的女生來當隊長，帶領著他們打球運動。大概是兒子有做錯什麼事，那兩個帶隊女生處罰兒子，從此不准兒子打球，到了康樂活動時，就叫兒子去牆邊站著，結果兒子在康樂活動的時間裡只能躲在教室裡，不敢去操場，這個情形已經有一個多星期了。

我們大致了解整件事情的來龍去脈後，覺得這件事情應該是不難解決。但真正讓我們煩惱的是兒子回家不敢告訴我們，我們猜測小孩子大概是認為自己做錯事，怕父母親罵他、怪他不對，或是發生了這種事情，小孩子不知道怎麼處理，所以回家不敢講。

我們先教他人生中重要的一課，我們告訴他，爸爸媽媽愛他，會永遠保護他，不管發生任何事情，即使是他做錯任何事，我們一定會幫助他解決問題。

第二天，我們一早就去學校找他的老師，發生這樣的事情，老師也很意外，老師說康樂活動就是體育課，那兩個三年級的女生領隊，是要去負責看顧照護小一的學生，沒有權力處罰學生，更沒有權力禁止學生參與康樂活動，老師說她會馬上解決這個問題，老師也立刻去教室告訴兒子，在康樂活動時，他可以和大家一樣去操場運動打球。

兒子放學回家後顯得很高興，問題解決了。第二天，兒子放學後，他說老師叫他帶了兩封信給我們，拆開一看，是那兩個帶隊女生寫給我們的，信上說老師叫她們寫信給我們，她們做錯了，向我們道歉。

當霸凌事件發生時，學校老師、父母、孩子三方面都有責任去解決問題，如果處理不好，也可能在孩子的心中留下長期的心理陰影。這件事情中，我們也很感激老師的立即處理，很迅速把問題解決了。

事情圓滿結束了，我們再次提醒兒子，即使將來長大以後在外面遇到困難、或是受到欺負，一定要回來告訴我們，就算是他做的不對，我們都會幫他解決問題。我們也提高對孩子的關心，每天都一定會問他當天學校發生的事情，確實掌握他的情況。

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