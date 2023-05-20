整理房間時，在一堆雜物裡挖出了一個塑膠袋，袋子裡隱約可以看出來是個灰色小包包，我順手把它拿給女兒：「妳有朋友可以送就送了吧，這種東西對我沒有用，也沒有對象可以送。」「這是哪裡來的？」「是M送的。」

前些日子，M的車子在超級市場開不動，打電話來求救。我當時正在開會，用我的會員卡替她找了拖車公司，開完會就開車過去陪她，剛好下大雨，兩個人都淋成落湯雞。看著拖車公司把她的輪胎換上，她車子開動了，我才安心回家換洗。

前後不過一個鐘頭的小事情，M一直道謝，說要買禮物送我。過了幾天，M真來敲門，送給我這個小包包，我一邊心疼她年輕人手頭緊還要顧全禮數，一邊就順手把包包放在床邊。

「媽媽，這個包包是名牌，就是上星期妳要我陪妳去看的那家店的，妳不是喜歡嗎？」女兒高聲說道。是嗎？我把塑膠套打開，是那個牌子的標誌。那包包掛在店裡時，要價一百五十美元，我看了半天捨不得買，沒想到人家送來了，我心中頓時感到一陣愧疚。這個包被我冷落在家裡好久，M幾個月前就送給我，我只是一味想著年輕人窮困，大概送不了什麼好東西，就順手丟在床邊，差點還因為整理家務給扔了。

我努力回想，M把包包交給我的時候，是裝在什麼樣的包裝袋中，卻一點都想不起來。應該是個漂亮的包裝袋，只是我先入為主，門縫裡瞧人，早認定M是個窮年輕人，以為那包裝袋大約是充場面用的，裡頭的東西不會太值錢，便沒注意。原來我錯了，M心靈富裕，反倒是我，只看著外在的身分價值，沒有看到M努力想要回報我的一番善良。

知道真相後，我真是羞愧莫名，想起網路上常有一些以貌取人的故事，我從來自命清高，覺得自己不是這種勢利的人。

名小提琴家在卡內基音樂廳 表演時，上千元的票價一票難求，而他站在紐約地鐵 車站拉琴時，連駐足觀看的人都沒有。看到這新聞的時候，我還笑那些人有眼無珠，只會附庸風雅。

同樣一個包包，掛在店裡時，我因為價錢貴，撫摸沉吟不忍釋手，而當我心中定義窮困的M送給我時，我卻丟在床邊不屑一顧。這件事真是一個好學習，原來我也是用外貌判斷價值的一個人，只是自己不自覺罷了。

M謝謝妳，妳的感恩、善良給我上了寶貴的一課，讓我看到更深更真實的自己。也許我沒有勇氣當面告訴妳，但是我要在心中跟妳說很多聲：謝謝妳，對不起。