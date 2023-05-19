我在台灣從來沒有報過稅。一九八九年來美國留學，一九九五年在美國開始工作後，也正式加入了一年一度的報稅 高壓鍋中。

第一次報稅，終於嚐到了報稅過程的繁瑣與苦楚。先是到圖書館或社區中心拿稅表 ，在各式各樣不同編號的表格中選取所需，填表時又要面對條條項項、各種專有名詞，常要翻著字典確認其意，當然，還要備齊全家的稅單等。當年報稅可是要拿著筆填寫表格的，一格一格看、填，一頁一頁挑戰，又要計算累加、扣除，真是煩人呀！填完表之後反覆驗算，確認沒有錯，才簽名郵寄出去，報完了稅，也脫了好幾層皮。

隔年我就找了一些「完美的藉口」，如：工作繁忙、家事繁重，還有專業的人比較不會出錯，還可能幫忙省稅，就請了會計師。如此付了費用、省了時間與精力，年年如此，直到二〇二一年。所以每年三、四月份看到同事、朋友們為了報稅繁瑣而焦頭爛額時，我都暗自慶幸。

這二十餘年來的報稅，共用了三位會計師，會計師的服務、個性、策略、風格也真是大相逕庭。小兒子是大會計師事務所的會計師，我曾想請他幫忙報家裡的稅，他說他的工作忙得半死，並且他的專業是稽查，不是稅務。基本上，就是婉拒了他的老爸。

今年的報稅季又來了，因為種種原因，我決定向兒子們學習獨立自主、自行報稅，還恭請小兒子當我的榮譽報稅顧問，他回道：「不懂的就去谷歌上查，我就是如此。」他真是「授人以漁」的高手。稅務市場上報稅服務的網站、軟體不少，我就採用兒子們都使用的網站，報一次稅（含聯邦稅及州稅），也不過二十多塊錢，實在省很大。

使用了報稅網站之後，才發覺這實在是太好用、太方便了。基本上，那就是一個對答式的軟體，依其所問據實答題即可；如果問題的意思不清楚或是專有名詞不了解，點擊旁邊的「？」，都會有詳細的解釋與範例，這根本就是在向「稅務老師」請益、學習。

這軟體也有許多細心處：它會告知哪些類型的收入不徵稅，也會確保申請了所有合資格的扣除額和抵免額。總之，只要照著軟體上既有的程序一步一步填入訊息、數字，不到幾小時就可順利完成，所需申報的表格，也自動地產生出來，最後確認無誤之後，按一個鍵，申報的資料就送到了聯邦政府 及州政府稅務單位了（電子報稅），大功告成。

這報稅網站真是菜鳥（APP for Dummies）也能輕易上手、輕鬆報稅。我對著大兒子說：「現在報個稅，這麼簡單呀！」大兒子回道：「報稅的會計師生意也要大受影響了。」

不得不想到美國政治家富蘭克林的名言： 「世上除了死亡和報稅，沒有什麼是確定的。」現在，這兩項我都不怕啦。