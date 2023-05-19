現在老友閒聊近況，多為「牙」事煩惱，不是忙著補牙、拔牙，就是根管治療、植牙、安裝牙套，甚至還有人成了無「齒」之徒，得全換成假牙。

好友日前買了新鮮核桃，周日晚餐時順著夾縫掰開後，張嘴想把核肉咬下來，不料，顴骨關節 脫臼，飲食甚至打呵欠都疼痛，好不容易熬到次日，致電她的牙醫求救，得到的答覆卻是「愛莫能助」。

絞盡腦汁，想起十多年前有個牙醫曾妙手回春，幫她把脫臼的關節托回去，只是後來不收她的保險 ，她只好另起爐灶，久未問診，也不知君在何方？還好上網查到他在法拉盛 的診所，周二下午看診，時間一到，她迫不及待第一個就衝去報到。

神仙一出手，就知有沒有？只見這個牙醫雙手伸進她嘴巴，端起兩邊大牙，一秒鐘立刻搞定，七十五塊就這樣輕鬆入袋，只是因為拖了兩天，脫臼處仍隱隱作痛，醫囑熱敷會慢慢恢復。

她說想當年仗著年輕，還可以用牙齒咬開汽水瓶，怎麼也沒想到，老來卻動輒得咎，牙事不斷。有次在飛機上用餐，她脫下牙套，用餐巾包好，一時不察，餐畢忘了馬上套回，竟被空姐收餐盤時一併收走，經她反映後，知道安裝牙套所費不貲，好心的空姐硬是戴上手套，幫她在垃圾桶裡翻了半天，可惜遍尋不著，因為一般保險不包牙套或假牙，她只好破費另做。美國醫療收費貴得令人咋舌，怪不得很多人寧願花飛機票回國鑲牙，妝點門面。

我大四時趁著在學校附屬醫院實習，可以免費看牙，初次發現有蛀牙，從此寢前一定刷牙。記得有個淒風苦雨的冬夜，人都鑽進宿舍溫暖的被窩了，忽然想起還沒刷牙，硬是掙扎著起床，顫抖著走到公共浴室補刷，為的就是不想忍受補牙的錐心之痛。

就這樣保養顧惜，年過而立，還是有顆牙齒蛀到露出神經，連口水碰到都痛不可遏，還好台灣就醫方便，診療後就幫我拔掉，從此我三餐後立刻刷牙，期間還堅持不吃宵夜和點心。

雖然從此再沒蛀牙，只是前年有天晚餐，依照慣例吃一把堅果補鈣，竟把一顆大牙咬裂，露出神經，需要根管治療，我不耐長期抗戰，要求拔掉，從此開始「吃軟飯」，改吃滷得很軟的花生、像是豆花的水煮嫩豆腐、煮爛的肉、切細的青菜、切丁的水果，反正盡量用刀取代牙口，因我深知，用了六、七十年的恆齒，自然老舊不堪，只有口下留情，才能減少後患。