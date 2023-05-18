我被公司外派到矽谷 後，即愛上「史丹福大學 」。一進入校園，兩旁又高又大的椰子樹，迎面對你招手揮舞，和我母校台灣大學的椰林大道一樣美麗，聊慰思鄉之情。

雖身處異國，人生地不熟；但感恩的是在教會認識一群朋友，主日崇拜後，相約到大學路的餐廳享用飯食；下午再到校內，綠草如茵的橢圓形園地打沙灘排球，恍如回到學生時代，盡情享受陽光下的歡愉，那是我日以繼夜上班後的一周亮點。

親朋好友來訪時，我必帶他們逛校園、登胡佛塔、賞鐘琴；校園正中央是代表性地標，紀念創始人Leland Stanford而建的教堂，羅馬式建築、拜占庭式裝飾，內外皆金碧輝煌；庭院中羅丹的「加萊義民」雕塑，將校園襯托得獨具一格；還有時間就去康托爾藝術中心，再賞羅丹的沉思者雕像，與其花園裡二十件戶外作品，館內並闢有專室展示史丹福家庭與大學的歷史故事。

史丹福是鐵路大亨，曾任加州 州長，後任國會參議員直至過世；與妻於一八八五年創校，是為紀念唯一的兒子十五歲因傷寒病逝。有人問，「沒有這悲劇發生，就沒有史丹福大學？也沒有矽谷？」美國高科技歷史得重寫，兩位矽谷之父Frederick Terman & William Shockley皆在史丹福大學任職過；史丹福研究園區 (Stanford Research Park)，至今仍被稱為「矽谷的引擎」。史丹福大學不但作育英才，且造福世界，我即是受益人之一，得以踏入電腦界，來美定居。

我與夫婿傑因參加朋友在校旁教堂舉行的婚禮而相識；婚宴設在校園後山的別墅，傑邀我跳一支又一支的舞後，有機會繼續交往，並踏上紅毯，回首一路走來，多受其祝福。

史丹福大學是全美校區廣闊的大學之一，後山不但大且美，建校之前是一片農場，拉古尼塔湖 (Lake Lagunita)即是灌溉用的人工湖，旱季無水；雨季湖水盪漾，生氣蓬勃。疫情期間，傑與我常到圓碟山(Stanford Dish)健行，一個供研究用直徑一百五十英尺的碟形電波望遠鏡。走在山徑上，一邊俯瞰校園，另一邊近觀灣區西岸的聖塔克魯茲山脈，視野遼闊，心曠神怡。

SLAC國家加速器實驗室也在後山，主加速器長達兩英里，頗為壯觀；我剛來矽谷即跑去參觀，增廣物理科學領域的見聞；現仍開放供有興趣的民眾報名參加講解員帶領的導覽。碧玉嶺生物保護區 (Jasper Ridge Biological Preserve) 占地一千一百九十英畝，喜愛大自然，想對生物研究進一步了解的朋友，也可上網聯繫，到此一遊。

學海無涯，史丹福大學永遠有令我探索不完之處。