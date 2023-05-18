上班的時候收到女兒發來的一個短信，說她的工作上的一個認證考試終於順利通過了，我回她一個信息：「那是我的紅包給力！」她回我一個哈哈大笑的表情包。

事緣她出發考試的時候，心裡忐忑不安，覺得考試很難，因為只有百分之五十的人會在第一次考試通過。我給她一個紅包：「來，有媽媽這個好運紅包加持，妳一定可以順利過關斬將的。」結果她沉穩應對，如願取得好成績，而我則將送她紅包之舉記上一功。

當然我這個好運紅包並非浪得虛名。姊姊的女兒去考駕照 ，出發前我同樣送給她一個幸運紅包，並且很肯定告訴她：「妳一定是一次就通過考試的，我說的！」當時的她還是全無勝算，也做好了失敗的準備，結果當天她只有九個小失誤，離允許十六個出錯還有一段空間，她也成了家裡繼我兒子之後，第二個筆試和路考一次就通過的人，我又適時岀來「領功」：「全憑姨姨的紅包給力。」反正顧著高興，她也不介意將功勞歸我一半，於是好運紅包的威力再記上一功。

我的好運紅包威力還要追溯到三年前的無心插柳。三年前表妹的女兒要考駕照，她的筆試一考便過，但當她路考的時候，連考了兩次都無法通過，僅剩下最後一次機會，如果不通過的話又要重新付錢考筆試再路考。為此，表妹的女兒非常緊張不安。在她要考試的那天，我送給她一個紅包，對她說：「祝妳順利通過。」最後總算是有驚無險通過了，但我卻後悔在第一次路考時忘了給她一個紅包，也許一試就過。

之後不久我的姊姊考駕照筆試，我仗著給表妹女兒的紅包威力，同樣贈姊姊一個好運紅包，開始姊姊還推辭不要，我強調說：「這是一個幸運紅包，一定會給妳帶來好運。」姊姊得令有如神助，居然一試就通過了。接二連三的馬到成功，讓我的紅包成了家裡人要去做任何考試前必備的清單。

後來發現不僅紅包有威力，連帶紅色的東西也助力。話說去年的十二月兒子不小心丟了他的駕照，上車管局 補辦新的駕照，剛好還差五個月就可以更新駕照，車管局的工作人員以他提早太長的時間更新駕照為由，需要他重新進行一次筆試。開始兒子不以為意，加上忙著上學，沒有及時去考試，直到離截止日期還有四天的時間他才急匆匆去考，一考就傻眼了，因為那些試題跟正常筆試有很大的出入，他沒通過；過了兩天他去考的時候也沒告訴我，同樣慘遭滑鐵盧。

兒子這下覺得事態嚴重了，他擔心如果第三次不通過的話會不會被取消駕照。有鑒於此，我特意陪兒子去車管局交涉一下，看是否可以取消筆試改以正常形式補發駕照，車管局的工作人員說因為我兒子一開始就是以更新駕照的方式進行，試是非考不可，這次是最後一次機會，若不通過，只能暫時拿兩個月的身分證而非駕照，直至駕照更新的日期。

想到有可能兩個月沒駕照而無法開車，兒子變得緊張起來，我的心也揪著。陪他排隊考試的時候，我檢查了一下皮包，看是否有紅包，居然沒有！剛好有一個裝唇膏的紅色盒子，我二話不說拿岀來放到兒子的衣袋裡，再三叮囑他：「它會如紅包一樣給你帶來好運的。」兒子點點頭進了考場，我在外面焦急等待著。過了十分鐘左右，兒子一臉輕鬆地走出來，我懸著的心終於放了下來，我仍不忘開玩笑：「還是媽媽的紅色厲害，帶給你好運！」兒子也開心給我一個擁抱。

當然並非有好運紅包就無往不利，其實成功還是取決於自身的努力及運氣，若非當事人通宵達旦刻苦訓練，哪來一蹴而就的成功？所有的好運紅包都包含著贈送者的一份愛心、關心以及祝福，希望此加持給予他們莫大的鼓勵，猶如明燈一樣指引他們所向披靡，得以心想事成。