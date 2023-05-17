第四次踏上日本 領土，前三次是出公差，趕著時間帶著任務去完成，與此番輕衣簡從闔家旅遊，心境和體認大不同，我時刻留意周遭人事物，多了不少見聞。

市容的整潔確實是難以挑剔，我只見到一處僻靜角落有些紙屑飲料瓶外，處處乾淨；屋頂上不見電線電視接收器、鳥籠、晾曬衣物或堆置物品，瀏覽鄉間房舍像極台灣，但清爽整潔就不能同「日」而語。

因開路緊臨街邊的老住宅保持著日式風格，把僅餘的一、兩尺地用盡心思美化，能容得下一棵樹的位置必然有著秀氣的楓葉飄逸，秋香色把春意帶濃。地面綠草如茵或季節性的花朵正生趣昂然，絕不可能看到裸露的黃土，使人不得不對那份美化庭園的精緻用心讚嘆。

旅遊團體不接受八歲以下的孫女，自由行是唯一選項。利用子彈列車、高速地鐵、公車、計程車奔波十幾個城市，以東京的地下交通網最令人震憾，從成田機場入境，就開始仰仗手機導航器帶路，幸得加上日本人的和氣熱情。

一日在京都地下五層地鐵站 迷路，找不到南向出口，只好東向先出到地面，再想辦法穿過馬路商家旅館 ，好不容易找到旅遊集合地點，已是半小時過去，原來南向出口設在不同的地下層，聽說明顯標示在地上，不是在天花板的指示牌上。所幸乘計程車趕上逐站接人的旅遊巴士，算是有驚無險。

交通接駁看上去很容易，但因上下樓梯轉層和尋找月台，會因幾分鐘錯過班車，就得等上半小時。很佩服女兒耐心帶領，但比預期的壓力大，也減低了她暢遊的樂趣。

雖然每個人都買了預付公車票，但扶老攜幼的還是以計程車代步為首選。

不論哪個城市，都有很多人匆忙走路或乘坐地鐵，男士除學生以外八成都著深色西裝打領帶，別誤以為是公司高管，原來也是計程車司機制服；東京女士追捧時尚，千篇一律是米色長風衣，其他只剩黑灰白藍，沒有花色或艶色，顯得沉悶，無怪乎我又紅又橘引人側目；街上地鐵隨處可見拖著行李，背著背包行色匆匆的外國人，十字路口過街人潮實為一景。

男女皆然緊繃一張撲克臉，開口交談就變得神經兮兮，尤以女人為甚。快節奏說話加上打恭哈腰，弄得我也緊張學起來。

一次在旅舘大廳靜觀兩位男士交談，從碰面到分開不到三分鐘時間，來客鞠躬八次，旅館人員鞠躬十三次。風景則以神社為重點，其庭園建築格局大同小異。

一位德州老美問我此行最喜歡哪裡？我啞然。