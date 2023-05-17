四月中從蓋文斯頓島度假回家的第二天早上，在餐桌上約瑟夫一反常態，臉色陰霾、心事重重，我心想是不是又有什麼東西壞了，不一會兒後我聽了他的告白，我有些不知所措了。

幾天前，我們還在蓋文斯頓島上悠遊，南德州 的四月天氣溫和舒適，加上有清涼的海風陣陣吹拂著，讓我的心情大好，暫時忘掉兩年新的房車待修的煩惱。

四月初春暖花開，我們早已迫不及待地帶著三隻狗兒、開著拖著房車的卡車直衝休斯頓南邊的蓋文斯頓島去，經過約三小時的車程，我們正好在天黑前抵達房車勝地。

約瑟夫將房車拖進了去年十月就預訂一個月租期的場地，停車後，他先將房車脫離卡車的套鈎，然後開始平衡房車，又接上水電，才開門進屋。在啟動房車四個滑動間時，發現其中一個尾端的滑動間發生故障，無法向外延伸，頓時一盆冷水澆在我們火熱的心上，由此也掀開了四月的第一件煩心事。

隔天約瑟夫聯繫上房車技工史提夫，經過史提夫數個小時的檢查和研究，終於判斷出滑動間故障的原因，是電腦控盤失靈還有滑動溝槽壞了，因為史提夫要等網上訂購的東西送到手後才能開始修復的工作，我們也就暫時放寬心，不去多想這件事了。

第二件煩心事是在早餐桌上，約瑟夫告知我就在昨夜，他的右小腿突然紅腫劇痛，他懷疑是幾年前的血栓復發。一時我不知如何是好，只能勸他立即去急診室求醫，但是約瑟夫拒絕了，基於有血液稀釋劑的副作用對身體造成不良後果的前車之鑑。

約瑟夫靠著吞服幾顆給孩童服用低藥性的阿斯匹靈，度過疼痛難捱的一天。隔天他將自己的情況通知了在奧克拉荷馬州 行醫的兒子，在兒子慎重的囑咐下，約瑟夫才同意隔天去看醫生。

經過醫院的超音波檢查，醫生證實了約瑟夫的猜測，立即給約瑟夫注射血液稀釋液，並開了副作用較少的血液稀釋劑藥方和特效止痛藥方後，就讓約瑟夫出院了。

同一時間，我則在房車裡等著史提夫修復滑動間。經過四個小時史提夫終於大工告成，史提夫走後，我立刻將簡單收拾好的行李和三隻狗兒送上車，然後一路馬不停蹄地開車回家。

進入屋內，看到約瑟夫拄著拐柱迎接我，我繃緊的心一下子就放鬆下來。不過好景不長，我的狗兒毛毛到家不久後就開始上吐下瀉，不喝不食。

之後的四天，我除了要照顧好生病的約瑟夫和毛毛，平時的家務事也要一手承擔。由於長期間的站立和走動，讓我的坐骨神經痛又復發，這時烘乾機也出了毛病。

四月結束，約瑟夫和毛毛已經康復得差不多，烘乾機也順利地修復，於是我們決定趁著房車勝地租期結束前再去蓋文斯島上度假幾天，畢竟做任何事都必須有始有終。