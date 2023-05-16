我在馬里蘭州 洛克威爾市的居家有一百多坪，院子裡有花園、草坪，四周是挺拔的楓樹、橡樹、白楊等喬木，圍籬邊是扶桑、莿桐、冬青等各種灌木。馬里蘭州屬寒帶氣候，「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪」，院子裡一年四季都有不同美景，尤其是春天，譜的旋律最動人。

春天到，積雪融，大地回春，是一年的開頭。春的序曲始於花卉的陸續綻放。「迎春花」最靈敏，最早聞到春的氣息，圍籬邊、小溪旁、山坡上，紛紛冒出翠綠。

迎春花還沒開完，鬱金香就迫不及待上場，潔白、嫩紅、艷紫、淡黃、在溫暖的春風裡互相唱和。迎春花把春天交給了鬱金香，鬱金香是初春旋律的多聲部，一個聲部追著一個聲部唱，開得熱鬧、開得燦爛。後院一棵山裡紅，白色的花瓣、粉紅的蕊、如櫻花一樣，還沒有綠葉，滿樹花先開，像一把花雨傘，映照著蔚藍天空，覆蓋在院子當中。

花香引來小蜜蜂，繁花間上下飛舞輕鳴，給春天的旋律添幾個音符。蝴蝶翅膀一張一闔接著飛來，和小蜜蜂奏著輕快的兩部合聲。沒幾天，喬木灌木的嫩葉新綠，春的樂章加些顏色，繼續演奏。

院子裡各種鳥鳴，使春的旋律更活潑動人。從天而降的麻雀，在花園四周楓樹、白樺木光禿禿的枝幹上， 一群群跳來跳去，熱烈地交談，如琴鍵敲在弦上「叮叮咚咚」作響。牆角白楊木樹高處，飛來一隻老成持重的烏鴉，搖晃著腦袋，壓低著嗓音「呱呱！」小麻雀看似輕浮卻精明，正鬧得不可開交，聽到烏鴉呱呱叫，「唰」一聲全飛跑。後院突然靜了下來，旋律中插入一個短暫休止符。「咕！咕咕！」屋簷下一對斑鳩，以中低音重新開啟了春的旋律。柔和的春風裡，斑鳩老夫妻沒完沒了地聊。

「打雷驚蟄日，春雨潤如酥」，春雷春雨是春天旋律裡的一段樂章。晴朗的藍天，飄來幾朵烏雲，黑雲越來越密，天色越來越暗，院子裡逐漸陷入陰沉。突然一道銀色匹練，畫破烏黑天際，「轟隆隆！轟隆隆！」連接不斷的雷鳴，是大鼓沉悶的敲擊。剎那間，狂風怒吼，雷聲爭鳴，暴風雨來臨。「淅瀝！淅瀝！」細雨點點滴滴，輕柔地灑落在樹葉上草叢裡，「嘩啦！嘩啦！」大雨來了，豆大的雨滴，綿密地敲打著大地。

一陣風一陣雨，院子裡洗過的花更紅、天更藍、草更綠。風雨過後，溫暖的陽光重現，鳥兒重新歡唱，蜜蜂輕鳴，蝴蝶飛舞，春天的旋律繼續演出。

春天已到，院子裡繁花似錦，鳥雀齊鳴，萬物欣欣向榮。我喜歡馬里蘭州四季分明的氣候，也喜歡院子裡愉悅的春天旋律。