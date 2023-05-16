生活中難免會遇難堪和窘迫場面，如何優雅處置以收雙贏之效，似涉稍許訣竅與技能。如單憑直覺用事，一意孤行，難免碰壁撞牆；但若刻意奉迎、一味退讓，又顯窩囊憋屈。此時一個通靈法寶就是以幽默取勝，拋出一二詼諧妙語，化解窘迫，讓雙方能一笑置之，握手言歡。

一天，在顧客熙攘的沃爾瑪 山姆購物俱樂部內，我前面一個推車女客突然來了個大轉彎，我猝不及防幾乎撞上。我對她說，「你沒看到牆上不可U形大轉彎的圖標嗎？」超市實非高速道，牆上當無此圖，但對方顯已心領神會，朝我露出內疚的微笑，算是和平解決了潛在衝突。

另一次在公共圖書館，一個年輕母親帶個小男孩搶在我之前走到玻璃門出口，小男孩反覆嘗試去按門框上的電動按鈕，卻幾次三番搆不著，而後面待出門的人越聚越多。我半真半假地對男孩說，「我們都在等你呢。」他不屈不撓地踮起腳跟，終於讓「芝麻」開門，我對他說，「你果真有神奇一手。」小男孩和母親都高興地笑了，連連跟我道別。

到城市的公共泳池游泳 ，也會遇到需互相體諒的場合，最普遍的就是協商與他人共享水道。出於禮貌，後到者通常會向先到者問，「我可與你合用水道嗎？」儘管水道原非私有。如我偏巧是捷足先登者，我會告訴人家，「你儘管痛快地躍入水裡，只要你肯負擔一半租金 」。對方聽了會哈哈大笑，然後毫無顧忌地成為我的水中夥伴。

冬天的水溫有時燒得不夠熱，使人身上直起雞皮疙瘩。我問救生員，「你把我們都當北極熊看待吧？」他強調說水溫高低非他掌控，許是加熱系統出故障。我說，那你們能否在四周空地上裝些太陽能板以確保加溫，不料他的反應更快，回說，「也許可造個核動力發電站，使你無須再抱怨。」看來我倆倒像是同一戰壕裡的人，心有靈犀無隔閡。

有時熟識者想占你便宜，你若躲躲閃閃，他就會得寸進尺。我的經驗是不如將計就計，狠過對方，反勝一籌。比如，我與妻子因工作需要曾多年分居兩地，有同事喜歡開玩笑說，「你又想老婆了吧？」如我推說老夫老妻何至於此，對方明顯會緊追不捨，我乾脆打開天窗說亮話，回答說，「是的，我分分秒秒地想，連做夢都想」，對方反倒無語可對。

即便夫妻間矛盾也在所難免，以幽默緩解緊張仍不失為良方。我家後院有棵紫薇樹，我不想讓它長太高以至與上方的電線接吻，就把它的枝幹鋸短。結果三月底了，櫻花都快謝光，紫薇樹幹仍光禿禿，妻子埋怨我下手太狠，我勸她別著急。四月中，光滑的樹幹上終於冒出新芽，我拍照給妻子看，還附言，「革命不分先後。」

另一回，我開車送妻子到火車站去外地，特意為她準備了豆沙包和橘子等食物讓她帶上。她到外地後給我電郵說「謝謝，愛你。」我嚴肅指出語法有問題，沒有主語盡顯誠意欠缺，雙方互博相愛者一笑，給平淡生活添加佐料。

順便說一下，使用幽默是否百無禁忌？會不會弄巧成拙？曾讀到一位親歷過慘痛槍擊案人士所寫的文章，在悲痛回憶了熟識的遇難者後，作者突在末尾提及一個相熟的女舞友，聲稱如她那日在場或將因為與作者共舞至深夜而遭槍殺，可惜稱不上殉情，「不夠羅曼蒂克」云云。

這算幽默嗎？我的直覺是恐有用錯藥之嫌，誤拿葷段子插科打諢，與全文悲切氣氛大相徑庭，徒顯輕佻和不倫不類。看來，幽默並非萬金油，只有實踐才是檢驗幽默的唯一標準。