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樹林裡的春天

賞花閒人

在小樹林裡，一棵可愛的樹剛冒出一些金綠亮眼的細芽，知更鳥、小麻雀和其他眾多的鳥兒們，吱吱喳喳，已經迫不及待在枝頭歡唱著迎春曲了。

一條小泥路伸展到水邊，軟軟的春水滋潤著沙土。這裡真是一個荒蕪的角落，連迎春花也看不到，有的是綴滿了金綠亮眼勾刺的野荊棘。突然，兩隻肥碩的蜜蜂披著金甲，從野棘裡面竄出來，嗡嗡嗡地從面前飛過去。

春天還很早，連蒲公英都還沒開花，這兩隻出生得這樣早的蜜蜂，吃些什麼呢？走了半里路，走出了荒蕪地帶，終於找到答案 ： 看見花了，都是些小花，分別是風信子、長春花和野水仙。

淡藍的風信子花蕊嬌羞怯弱，可是不畏春寒，大概有十幾朵；潔白清新的野水仙為數更少，只有六、七朵；那紫水晶色的長春花倒是不少，深綠的厚葉間紫花密布，低低點綴在樹下泥地上，數一數， 說少也有近百朵。

有這一百多朵小花的花蜜，累積起來夠兩隻蜜蜂吃的了。別看蜜蜂只是小小的昆蟲，原來牠們對花事上的先知先覺遠遠超過人類。

小河的水蜿蜒緩行，雖然柔軟些了，仍然寂寞暗淡，偶爾在某處粼粼的波光下可看得到黑黝黝的河底。忽然，嘩啦一聲，一隻大雁從岸邊隱蔽處跳進水裡，牠烏嘴黑頸白面頰，雪白的肚子，灰褐灰白斑紋相間的翅膀， 帶著一種恬淡的氣質，獨自在小河上游弋著。心想怎麼只有一隻呢？大雁經常是成群結隊的，不過一隻也滿好，只要牠喜歡過安靜自得的日子。

豈料一兩分鐘後，從小河的另一岸，大概是從一棵大樹幹的後面，嘩啦一聲，又跳出了一隻大雁來；接著又跳下來第三隻、第四隻……，簡直快要有一個小團隊了。吭！這裡一聲，嘎！那裡一叫。沉寂的河面，彷彿變成了一個小小的市集。

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