我的Mini Cooper今年四月租約到期，只因為實在太喜歡它，所以決定把它買下來。聯繫了汽車 代理商，準備好所有資料，當天就把車子款項付清，開開心心地把車子開回家，晚上女兒傳簡訊來：「恭喜媽媽，賀喜媽媽，終於把愛車收歸己有。」

隔天趁著陽光普照的好天氣，開著愛車到購物中心去大肆採購一番。結束購物回到車上，把戰利品一一放在車廂內，正準備倒車時，看到後面左側有一部車也正在倒車，我立刻停車並按喇叭警告對方駕駛，可是對方卻完全沒有停止，於是就撞上了我的車子。

由於這是第一次自己開車被撞，不知如何是好，但還是發揮自己鎮定的超能力。開了車門，迎來的是一位年輕的女孩，她慌張地問我，她是不是撞到我的車了？我告訴她我有按喇叭為什麼還是繼續倒車呢？對方很有經驗地請我打電話報警，並且還查看商場附近有沒有監視器。

通話後被告知，因為沒有人受傷，而且停車場屬於私人場所，所以警察 不會介入，要我們自己交換保險 資料，再各自和自己的保險公司聯繫相關事宜。於是我們各自用手機拍了車況並且交換了保險資料，然後離開現場。

回家後看了才真正擁有兩天的愛車身上的傷痕，真是心疼不已，立刻和保險公司聯繫。電話打過去，對方是一個年輕且聲音很好聽的女專員，她仔細地告訴我一些該注意的事項及保險公司流程，並且安慰我不要擔心，保險公司會幫我處理保險事宜，有任何消息會再和我聯絡。

晚上傳簡訊告訴女兒車子被撞的事情，並且抱怨怎麼才買了車就發生這種事情；女兒則安慰我：「媽媽沒有受傷就好，剩下的就交給保險公司吧！」

想起女兒十六歲生日時，我送她一部新車當生日禮物，她開心地帶著她班上的同學去兜風，結果車子被追撞。她回來難過地告訴我車子被撞了，我也是先關心她有沒有受傷，並且給她一個緊緊的擁抱，給她最大的安慰和安全感，想不到今天輪到她安慰我了，我只能自嘲：真是風水輪流轉啊！

兩個禮拜後收到對方保險公司的信件，由於對方說的狀況和我的不同，所以他們不賠償我的損失。我再度聯繫了我的保險專員，她請我不用擔心，因為她相信我說的是實話，所以請我先去修車廠估價，並且介紹了我住家附近和他們有合作的修車廠以保障服務品質。

過了兩個禮拜，保險專員來電話，這次是好消息，因為經過詳細的審查，保險公司相信我說的是事實，決定幫我修車，而且不用付自費額；至於他們所付出的錢，他們會和對方保險公司以法院仲裁的方式，想辦法把錢拿回來。

由於保險公司相信我的證詞，不但幫我付所有的修理費用，我的保險費也不會增加。最重要的是經過了修車廠的「美容服務」，我的愛車又恢復了它原來青春美麗又可愛的樣貌了。