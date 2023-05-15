冰箱貼（磁鐵）在美國算是文化符號的一環，早在六○年代已成氣候。

在便利貼還未發明問世之前，美國人的冰箱上流行用背面黏貼一塊磁鐵的塑料字母 與數字，來做簡單的「留言」，同時可以作為啟蒙期孩童玩樂識字的拼字遊戲，或是用來固定手寫的便條與購物明細。再以後，還有貼上一塊可用粉筆還是麥克筆擦寫的黑板或小白板。只要是磁鐵「hold得住」的東西，美國人似乎都願意將它貼冰箱上展示：照片、信件、帳單、收據、孩子的繪畫、成績單。

從冰箱上貼的東西，可以多少洞察到這家人過著什麼樣的生活，包括人生格言、宗教信仰、有無小孩、去哪裡旅行、支持過什麼樣的組織、是誰的粉絲、喜歡什麼樣的事物；洋人再怎麼重視隱私，家裡冰箱上一旦出現了代表個人品味與個性的磁鐵，就免不了透露出你可能從未看到過的那一面。

我喜歡看到一些幽默的句子或漫畫出現在冰箱貼上，僅次於翻看家庭相冊，能讓訪客發出會心一笑或者感覺溫暖的冰箱門，是一場無聲而知性的交流。

七○年代，有位名叫威廉 ‧齊默爾曼（William Zimmerman）的男子就裝飾與實用訴求，將小卡通圖案納入冰箱貼的想法申請專利，成為史上第一個在冰箱貼分類中獲得專利權的人。冰箱貼自那年代起已含括了非常廣泛的功能，更激發出收藏的靈感，成為受到各年齡層喜愛的一種禮物，不占空間、價格有彈性，大小觀光 禮品店裡充斥著各種主題的冰箱貼，曾讓我的荷包多次出血。

訂製冰箱貼是最有效的廣告營銷手法之一，不僅價格低廉，而且易於分發推廣，與紙質名片相比，把業務聯絡資料印成冰箱貼來發送，能讓收到的人不忍心扔掉，只因看在它既是一塊磁鐵，又有裝飾冰箱的實用功能。

而這種原本都只能去印刷廠批量訂製的廣告磁鐵，隨著網上印務的發達，更發展出有別於廣告功能的特殊商機，有人專門設計個性化的冰箱貼來販售掙外快，無論在線上或線下，各種卡通插畫、攝影、俏皮話或暗黑語錄，在單價與運費合理的情況下，都能印在一方小小的磁鐵片上獲利。有網路印務平台提供免費的作品展示和推廣，有人訂購了才跟設計師分成，成了一種不需要投入本金、只需出圖案便可啟動的被動收入選擇。大流行期間，如是行銷模式溫飽了很多極具創意卻賦閒在家的失業人士。

冰箱上放一堆磁鐵並不會影響電器壽命，這可能也是美國人肆無忌憚地讓冰箱「不留白」的原因之一。十年前曾有國際新聞台做過民意調查，有將近九成的美國人家裡的冰箱上有磁鐵，其中超過半數放了五個或更多。作為老移民，我家的冰箱亦入境隨俗，至今貼有五個功能各異的冰箱貼，其中一個是讓我做菜時來了靈感可以在上頭立刻書寫的紙簿本。

專門收集冰箱磁鐵的收藏家還有一個特殊的英文名稱，叫做memomagnetist，目前沒有對應的翻譯，直接稱這類人為「冰箱貼收藏達人」應該沒什麼毛病。拉斯維加斯就有一位名叫Louise J Greenfarb的狂人，收集了三萬五千多塊圖案各異的冰箱貼，被收錄在金氏世界紀錄中，至今無人超越。

我倒是非常好奇，這世界紀錄數量的冰箱貼到底能貼滿多少個冰箱？另一個無疑的事實是，此人家裡肯定「磁場超強」。