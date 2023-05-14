一年之中有很多節日，其中一個為天下人人都很重視的節日「母親節 」。

據傳，一九○六年五月九日，費城 一位婦女安娜‧賈維斯（Amanm. Jarvis）的母親不幸去世，她肝腸寸斷、痛不欲生。以後，每年在母親逝世的那天，她都會邀請一些親朋好友舉行一個追思母親的儀式，以緬懷慈母平凡而偉大的恩情。

接著，她和夥伴們商量後，寫信給有影響力的議員、部長們，希望讓所有子女們都能更加尊重母親，多想想每位母親為孩子和家園付出的一切，建議替母親們設立一個節日。一九○八年十月在西維吉尼亞 和賓夕法尼亞州舉辦了第一個「母親節」；一九一三年美國國會又通過了一項議案，將每年五月份的第二個星期日作為法定的「母親節」。從此，紀念「母親節」的活動流傳到世界各地。

在「母親節」來到之際，不禁讓我回憶起慈母，她為了養育我，可真是含辛茹苦、歷盡艱辛。

母親家中姐妹不少，她最小，人稱「小伯」，上過私塾，聰慧善良，能寫會算，她有個口頭禪：「不行的」，就是為人處世，要守規矩，否則就是不行的。

一九三七年爆發盧溝橋事變，中國開始了全面抗戰，不少老百姓手無寸鐵，萬般無奈之下只得背井離鄉、四處逃亡。家父帶著已懷孕的妻子和幾位姨母和家人，匯入了逃難的人流之中，過著顛沛流離的逃亡生涯。途中媽媽腹痛難忍，即將分娩，家人們都急得團團轉；醫生說，產婦連日奔走，又營養不良，已經耗盡了畢生的力量，所以還無法生下來。幾經周折，最後醫生決定用產鉗把我活生生地拉拽了出來，母子才轉危為安，為此，我的頭顱上還留下了兩道凹痕。

「殫盡心力終為子，可憐天下父母心」，產後沒有好好休息，拖著虛弱的身體，抱著我，和家人們繼續長途跋涉，舉步維艱。

抗戰勝利後，到處是斷垣殘壁，經父母一番苦心經營才定居杭州，我也就在這兒上學。晚上，媽媽總在燈下做著針線活，陪我看書寫字做功課。她常說，讀聖賢書做聖賢人，要笨烏先飛，學習要刻苦勤勉，貪圖安逸是「不行」的。

我成家立業後，不久有了兒女，母親心甘情願地來幫我們照顧孩子。不料上世紀六十年代，在那個特殊的時期裡發生武鬥，滿載緊握鋼槍者的卡車在大街上飛馳，此起彼伏的槍聲不絕於耳。有無辜的市民被流彈擊中而喪命，整個城市籠罩在恐怖之中。她老人家冒著生命的危險，仍在操勞家務。

母親為我勞累一生，過早謝世，一想起來，我就深感內疚，對慈母沒有盡到孝道。我不但無法報答她那三春之暉；直到今天我還能感受得到她給我的愛、溫暖與力量。