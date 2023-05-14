奶奶的菜園不大，勝在品種豐富，花木蔥蘢，蔬菜 瓜果熱熱鬧鬧地長著，基本可以滿足奶奶粗茶淡飯的生活。

操勞一輩子的奶奶雖步入晚年，卻一直保持勞動的習慣，但由於腿腳不便，她的付出要比別人艱辛。從四合院的東頭走到西邊廚房，再進入菜地，奶奶挪著小腳，顫悠悠走出一身細汗；翻土澆園這些重活，皆由她的兒子們代勞，拔草、施肥、殺蟲、扶植等細活，也耗費她不少心血。

兒時印象最深刻的畫面，就是奶奶努力生活的樣子。她小心翼翼又極力保持身體平衡的姿勢，彷彿變成她支撐自我的力量，掌控著生活的秩序，將菜園打理得井井有條，把自己收拾得乾乾淨淨。奶奶長得嬌小秀氣，說話輕聲細語，一副溫和無害的樣子，從小我就喜歡圍著她打轉。

菜園內籬笆扶疏，喇叭花旁逸斜出、金銀花攀籬繞牆、雞冠花驕傲奉獻著精神，滿園的馨香在風中傳動。奶奶在一邊忙碌，一邊奔跑著童年的我，撲蝴蝶、捉七星瓢蟲、抓螢火蟲，信手拈來一個花環，戴上頭頂，日子簡直太美好。菜園裡洋溢的新鮮氣息，始終掩蓋不住孩子的淘氣。長在那裡的一草一木都曾留下我好奇的足跡，小菜園也滿足我對這個世界的感知。

有時，我也會靜靜地待在奶奶身邊，學著幫手。看著滾成小泥人的我，奶奶笑咪咪地給我講述「泥人張」的故事，我記住了泥人張藝高人膽大與懲惡揚善的事蹟，也知道低入塵埃的泥巴，有著不可估量的價值。

有時，我也會幹些扔石子甩藤條的粗活，一驚一乍趕著麻雀，可園裡的豆角、絲瓜、茄子照樣被鳥兒偷吃。奶奶時常說：「人吃一半，鳥吃一半，才是天理」。年幼的我半懵半懂，直到步入中年，讀過一副對聯才找到答案，「人生哪能多如意，萬事只求半稱心」，似乎與奶奶口中的「天理」異曲同工。

如果說，生活的暖是從一蔬一飯開始，可曾知道，一間簡陋的廚房氤氳著歲月最濃的溫度。一竈、一桌、一個大水缸，一目瞭然展開廚房的擺設。放置桌上的一籃新鮮水潤的時蔬，為樸素的日子增添一抹亮色，奶奶站在竈台，仔細地將西紅柿切成薄片，再放入白砂糖醃製半小時，然後喜滋滋地端給我，就成為我最甜爽的消暑美食 ；冬季打過霜的蘿蔔白菜，是歲月最好的饋贈。這些家常小菜，積攢著童年的煙火，迄今都是我餐桌上的主角。一些長得不太理想的蔬菜，吃到嘴裡，也能達到味覺的理想狀態。

每當夜幕降臨，我幫奶奶倒洗腳水。當她將腳浸泡熱水裡時，就會長吁一口氣，舒服地閉上眼睛。趴在她的腿上，我看著那雙小腳，心頭又染上愁緒，仍不死心地問奶奶，還可以治好嗎？奶奶依舊答道：「這是人力不可為之事。」稍後又說，「我們可以做力所能及的事。」年幼無知的我，不知奶奶早已不需治腳，她已治癒了內心。

誰也不知她柔弱的身體裡潛伏著多大的能量。總之，奶奶從不訴苦，也許她覺得，「表達痛苦比經歷痛苦更痛苦」，在我的心裡，她是一個把悲劇活成喜劇的人。

留在童年的小菜園，像一個天然紐帶，連接著人與土地的親密關係，它承載著愛與陪伴，凝結著時光的鮮活與深沉，詮釋我心中最美好的故事，而這些故事，是奶奶留給我生命中溫柔且厚重的寶藏。