過往歲月棲身大陸東北，區域偏遠，生活清苦。適逢母親節 ，我和四個弟妹不是弄一桌美味佳餚與母親共餐，便是領著母親到像樣的飯店慶賀，但從未向母親敬獻過康乃馨，時下想起總有一絲愧疚在心頭。

母親的一生，充滿慈愛、堅強、勤勞與偉大。母親原是遼西偏遠村屯一位普通婦女，上世紀五十年代末期，抱著周歲的我來到撫順父親身邊，隨後又相繼生養了弟、妹四人。從此，母親柔弱的肩頭擔起沉重的生活負擔，特別是時光走入七十年代初，我們五個子女先後步入兒童和少年，僅有父親一人上班的七口之家，淪為小街上缺糧少衣的貧困戶。

為讓膝下兒女健康生長，母親從父親每月六十四元工資中，拿出十元錢寄給祖母之餘，硬擠出一些錢款購買議價糧票，並把糧店供應的豆油換成玉米麵，讓我們吃飽飯。

經濟拮据，也讓我們五個子女不能及時換季穿上絨衣。母親託人從遼西老家捎來一架手搖紡車，自己紡線為我們織衣褲，從此，不分白日黑夜，只要一有空閒，母親就操起手搖紡車。在「嗡—嗡—嗡」一聲接一聲紡車聲中，我們五兄妹穿上了暖和別致的「土造」線衣線褲。

此時，母親不住地向我們道著心願：「別看家裡窮，但媽支持你們念書，你們多念書，將來對國家對自己都有用。」母親的話如格言印刻我和弟妹心間，激勵我們四個子女靠勤工儉學捧回大中專文憑，相繼改變仕途命運。

接下來的日子，母親縮衣節食，籌集錢款，依次幫我們五兄妹成了家。我們生兒育女後，母親為讓我們安心工作，又擔起照看、接送孫子上下學任務，每天依舊忙碌不停。

在母親辛勤操勞下，我家小日子越來越殷實；然而，母親鬢髮卻逐漸發白了，體貌日益衰老了，古稀之年患上心臟病 ，跟著誘發腦血栓、小腦萎縮，最後癱瘓在床，喪失語言能力。

偏偏這時，收到赴美與兒子團聚通知，我一時陷入兩難：年邁母親臥病在床，我怎能遠行？但若不即刻啟程，兒子拚爭七年的團聚機會就要失去。權衡再三，我與妻子失魂落魄地踏上赴美之旅。

抵美後，我與妻子商定：金秋時節，在美住滿半年，我們攜帶孫兒返鄉，與弟妹一起慶賀母親八十三歲壽辰，讓美國的小曾孫向她老人家獻上美好祝福。沒想到，母親沒有抗住夏秋季節轉換，等不到我們相約的那一天，就在二○一六年中秋節的前兩日與世長辭。

母親往生六年有餘了，眼見母親節再度臨近，我心中又翻起了浪花，情不自禁將往日的愧疚與當下的思念，聚成一束碩大康乃馨，敬獻給天堂裡我慈愛、偉大的母親。