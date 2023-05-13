那天在南加州 杭庭頓圖書館的花園中散步，我看到遠處有一棵高大茂盛的橡樹，它的樹幹、樹枝、形態與我蘇州古居的那棵一模一樣，即刻聯想到祖父。

小時候，祖父常坐在那棵橡樹下給我們講故事。有一次他抱著滿月的小堂弟，得意地告訴我們這棵樹是他高祖父種的，橡樹有健康、長壽、堅貞、吉祥、避凶的象徵，又有遮風擋雨、清滌空氣的功能，我們大家應該常常懷著感恩之心。

見樹思祖父，我身不由己地往前走，走到與大樹三步之遙時，視平線上出現一個像籃球一樣大的樹疤，疤上有兩個圓圈，一上一下，構成一個非常完整的圖案，看得我呆若木雞，因為祖父說過橡樹有種種象徵，這個圖案一定啟示我些什麼，絞盡腦汁、毫無結果。只好照了幾張相片，依依不捨地離去。

買了一塊大巧克力回到家後，即刻開家庭會議。首先問小孫女這個圖案像什麼？她說像每晚要抱著它一起睡覺的「熊寶寶」；大孫女說像一個會帶給我們好運的「大葫蘆」；兒子詳述它像一個在星球大戰電影 中與英雄們一起打勝仗的機器人，名字 是「BB8」每個字中都有兩個圓圈；媳婦說小的圓圈像一顆珍珠，大的像一個「有愛的心臟」。

一瞬間，祖父抱著小堂弟的畫面浮現在我眼前，脫口就說那個小圓圈像一個小孩的頭顱，大圓圈則表示小孩是包裹得厚實溫暖，那個圖案寓意著一個在「襁褓中的嬰兒」。

當我們在爭論誰可獨享那塊巧克力時，鄰居老呂來向我借一本書，他是涉獵於心理學和藝術評論的範疇，得知整個樹疤事件的來龍去脈後，慢條斯理地說：「這塊巧克力應該大家分享，因為抽象藝術本來就是要喚醒每個人內心的情感，而我們的情感又是隨著個人生命歷程中不同的變化而變化，所以大家都對。」大家對呂叔叔拍手喝采。

把「唐詩三百首」交給他時，我趁機問他的感想，他說心理學家或許會說：「猶知父母恩，懷裡抱兒孫」。他反問我，我說大詩人們或許會說：「草木亦有情，遺愛在人間」。