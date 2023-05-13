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故鄉與家園

吳宗錦

自一九八三年從台灣移民來美國加州生活至今，一晃已經四十個年頭，在美國居住的時間，已經比我在台灣住過的時間還長。如果要「舉頭望明月，低頭思故鄉」，到底是思念台灣多呢？ 還是想起美國的多？這倒是一個很有趣的問題。

三十五歲是我人生的分水嶺。三十五歲以前，我在台灣出生長大、求學念書、畢業創業、結婚生子，這些都是在台灣完成，因此台灣當然是我的「故鄉」。三十五歲以後，我們全家從台北移民到美國南加州，那時候我的大兒子十歲，小兒子六歲，我也把事業重新在美國建立起來，我太太也辭掉公務員的鐵飯碗，重新轉換跑道，成為以保險業務為主的財務計畫師，我們都克服了新環境所帶來的水土不服，努力地建立新的根基，把異鄉當作故鄉，建立新的人際網路，創下新的事業版圖，建立在美國的新「家園」。

「故鄉」台灣有很多童年的記憶，有很多求學期間的同學、師長和朋友，以及成長過程中大大小小的經歷和故事，這些都是不會在記憶中被抹去的親身體驗。在台大遇到我的另一半，畢業後服兵役一年，退伍後就業、結婚、生子，並創立自己的公司，從事最喜愛的文化出版工作。經過十年的努力，事業上略有成就，在一次到美國旅行時，遇上了在美國當律師的台大同學，幫我辦了美國分公司，三個月就辦下來，我就舉家移民到美國南加州了。

一九八三年七月，我們全家搬到美國開始全新的移民生活。由於我的事業還在台灣，第一年我在美台兩地飛來飛去，半個月在美國、半個月在台北，一年裡飛了二十二趟，常常半夜醒來，忘了自己身在何處。那段時間，既要陪太太和孩子適應美國的生活，也要開創美國的新業務，又要維護在台灣公司的事業，可說是壓力山大，需要三頭六臂才能應付。

孩子們從一句英語都不會講，到學會可以和同學溝通，能夠正常上學，大約只花三個月時間，畢竟孩子們的學習能力很強。兩個兒子現在都已成家，他們都在美國讀書、長大，並在美國開枝散葉，已經不需要我為他們操心了。

太太剛開始只能陪著孩子，照顧他們上下學，到孩子們都適應了才找工作，還好她的英文不錯，很快就找到圖書館的工作，做了一段時間後，因為一個機緣而轉換跑道，成為美國大都會保險公司的財務計畫師，在事業上很有成就，並在工作了二十年之後進入該公司的名人堂，這是一項專業上很高的榮譽。

只可惜過了兩年，太太患了失智症，不得不放棄工作，我也因為要照顧太太而必須放棄事業，從開始的失智症初期，帶著她到處旅行，六年內搭了十八趟遊輪，希望延緩腦部退化的速度；失智症中期不適合旅行，但仍可以走路行動，每天帶著她走路運動做復健；失智症後期每天在家陪伴與照顧，到現在已經十五年了。

我們移民到美國發展，在美國建立了新家園的時間，到現在已經超過我居住在台灣的時間，回頭看故鄉已經很遙遠，而家園就在眼前。最近三年遇到世紀性大瘟疫新冠肺炎，已經有三年沒有回台灣了，更是感覺越來越遙遠。

家園既然已經在美國生根了，還是好好把握在美國的生活環境，過好在美國的日子，放棄回故鄉養老的想法了。

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