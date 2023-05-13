一九七六年，我們從美國舊金山 搬到聖荷西 ，原來住在舊金山的房子需要處理，當時究竟要把這個房子租出去或者賣出去，相當困擾我們，因為我們非常喜歡那個房子，深感很難割捨。

我們那個房子雖然一九三○年代就蓋了，已經有相當的歲月，但當初裝潢得非常紮實、典雅，而且屋主在那裡一住就住了四十多年，中間沒有換過手，顯然他們一家人對這個房子鍾愛有加，保護得非常完好，裝潢仍然光鮮亮麗、歷久彌新。如果我們把它租出去，深恐原來的裝潢會被破壞，很是捨不得，所以最後還是決定把它賣出去，希望接手的有緣人會繼續愛護它。

當時有一位原來跟我在同一個單位工作的老同事，正好剛剛拿到地產經紀的牌照，我這個房子就交給他去賣，用來祝賀他拿到經紀牌照的喜事，他聽了很高興。由於他剛出道，對地產的行情未必很熟悉，我說：「你還是先跟你的老闆商量一下，究竟我這個房子的市價是值多少？」過了幾天，他回報說，我的房子目前的市價應該是值六萬五千美元；於是我們就以這個價錢，把房子推出去市場掛牌出售。

在掛牌出售的第一個星期天中午，焦急等待賣房狀況的我，忽然接到那位同事來電，他氣急敗壞地說：「洪兄，我們的房子今天有好多買家來看，好不熱鬧，這是好消息；但壞消息是，樓下的車庫水管忽然爆裂，水一直往外噴灑。客人見狀，個個搖頭抱怨說我們簡直在開玩笑，這樣的房子也好意思拿出來賣，聽了真是窘透啦！洪兄我們該怎麼辦？」我說：「真是很抱歉，讓您受窘啦！不過先不要急，也不要賣，把門關了，過兩天我回舊金山，找人修好再推出去賣就是。」

第二天，我開著車子回舊金山，在回到我家之前，發現住在不遠的鄰居也在賣房子，開價為美金七萬元 ，我進到房子裡頭看了一下，發覺他的房子不但比我的小很多，也比我的老舊，房子的狀況很糟糕，居然開價比我的房子還要高，我心生疑惑，盤問了一下鄰居。他很有自信地告訴我，他詳細研究了市場上的價格，不會有錯，那是市價。於是我打電話給那位老同事，告訴他房價 開得太低，不是行情，立刻把售價調高為八萬五千元。

房子水管修好了以後，重新出售的那天，就有兩家地產商帶了他們的買主直接駕車衝到五十英里外的聖荷西找我，爭著要買我的房子，顯然，我們開出去的價錢還是過低，他們一個加價為八萬七，另一個加價為八萬九。我考量了一下八萬七的，雖然出價較低，但他們夫婦兩人都是舊金山大學附屬醫院的醫生，他們應該會好好愛護那個房子才是，有這樣的買主，我在心頭上的掛念頓時感到釋然，毫不猶豫地跟他們簽約。

萬萬沒想到，房子漏水應該是水神出招開了玩笑，我反而因禍得福，讓我的房子能以合理的市價賣出，否則如以地產經紀建議的原價成交，那是低於市價的二成五，自己吃了大虧不打緊，成了別人的笑談；俗話說「水是財」，此言果然不虛。

有了這一次的轉折，我也學到了很重要的人生哲學，那就是自己的利益要自己顧好，不能偷懶全靠朋友，因為朋友歸朋友，人家另有他們自己的牽掛，難免「掛一漏萬」，到頭來受傷害的終究還是自己。