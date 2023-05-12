南施和湯米鄭夫妻郎才女貌，外貌匹配，甚至他們連不同之處，都能使兩人更加相輔相成，相親相愛呢。

先說他們最不同的地方，第一個就是兩人出生背景完全不同，湯米在香港 出生，小時候就跟著父母移民來美國生活和讀書，自然而然成為他家的英文主筆。

廣東內陸出生的南施則是在十六歲時才跟著母親一同到美國來倚靠父親生活，所以他家用到廣東話時，皆由南施出面。

另外，他兩人的嗜好也不是完全相同，由他們到著名的加拉巴哥群島（Islas Galapagos)旅遊後，兩人的描述就可以看出。

湯米眉飛色舞地告訴我們，「喔，真是偉大的旅行，果然海龜已經絕跡，但是島上棲息了無數真正的藍腿鰹鳥，海鬣蜥在寒流沖入熱帶的海水裡出沒，太酷太值回票價了！」而南施的評語是，「島上寸草不生，只有爬蟲、海鳥及昆蟲以及他們的糞便，沒有人整理，真是太髒亂了。」

湯米對親朋好友特別熱心，自己則全靠賢內助南施把他的日常生活整理得井井有條，家中一塵不染，衣服鞋襪盡皆乾淨平整。

他們夫妻不但經常成雙作對、搭郵輪 造訪世界，還帶朋友成群結隊一同享受旅遊之樂。我和我老公第一次到他家去作客，就看見他家的牆上掛了一個釘滿紅圖釘的世界地圖。「我們自從退休 ，就開始旅遊，凡到過的地方，就在那裡釘上一個紅色的圖釘。」南施告訴我們。「另外白色的地方，就是我們將來要去拜訪的地方！」湯米也笑嘻嘻地在一旁補充。

我們仔細地審視地圖上密密麻麻的紅圖釘，心裡不由得佩服他們兩人生活目標一致、努力的方向相同。

世界上最懂得湯米的大概就算他的老婆南施了。有一次我們兩對夫妻從遊輪上下海，南施和我坐在水邊玩水等待湯米和我先生。「喏，他們在那邊游水，不久就回來了。」我指著不遠處的湯米和我先生，對南施說。「哪有那麼快，還得過很久。」南施很肯定地下了結論，正說間，只見我先生跟在湯米後面向一群年輕人游去，快樂地參加了那夥人的說笑。

過了好一陣子，「南施才對我說，我們先回船上換掉泳衣吧！」換好衣服，南施和我相偕走到餐廳。「一共幾位？」餐廳的服務員問我們。「一共四位。」我回答。「你把這整張桌子都留給我們吧！」南施對服務員說。果然不久，湯米和我先生就帶了一大群客人坐滿了整張桌子。

他們兩人一生一世，相親相愛，相知相惜，白首偕老，完全是上天注定的了。