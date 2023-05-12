我家左鄰潘大媽不姓潘，我只是把她英文名字的第一個字母 直譯成中文的「潘」。

潘大媽是一位年紀和我相近、心直口快、喜歡管我家閒事的一位女士。

搬來和她比鄰而居三十多年了，她無時無刻不在關注我們家房子外面的種種動靜。猛一聽，雖然有點令人毛骨悚然，但也正因為她的熱心，幫我們發現一些問題，讓我們能夠及時補救解決。

先從最近發生的一樁事情來說。前些天我們住的地方吹了將近一整夜陣陣的狂風；第二天中午，我一個人在瑜伽墊上做運動時，突然聽到有人猛力敲打我們的大門。

一開門，赫然發現潘大媽站在我面前，手中拿著一塊長方形黑黑的東西，接著她像放連環炮似的說了一大串話，意思是，她在靠近我們家這邊的她家的院子裡，發現兩塊這樣黑乎乎的東西；在她仔細觀察她家屋頂之後，她認為其中有一塊有可能是從我們家屋頂上被吹下來的，要我們趕緊看看。

她說的真沒錯！當我家老爺查看我們家屋頂時，發現到昨天那陣強風，把我們後面屋頂上的兩片屋瓦吹了下來；隨後我們也找到早已碎成三片的另一塊，散落在陽台和後院草地上。我們真的很感激潘大媽的熱心告知，如果我們沒有及時修補屋頂瓦片的話，說不定哪天來一場大雨，那可麻煩了。

潘大媽的熱心，有時會讓我們有點受不了。有一天，我正在靠近她家那頭的院子整裡雜草時，她出其不意地出現在我面前碎碎唸。她指著我們家的熱泵（heat pump），說它好像開始繡了，要我們考慮早點換一個新的，當時我只能面帶微笑支支吾吾地敷衍她一陣子。事後和家裡老爺提起熱泵的事時，他笑著說，別理她，讓她去唸好了。

從這件事又讓我想起，很早以前發生的一件事，著實讓我們領教到潘大媽鍥而不捨的精神。那次是因為我家先生正為申請研究經費，忙得昏天暗地，將近一個月沒去按時除草。眼看著我們家院子裡野草叢生，長得幾乎快到膝蓋高，這下子可讓潘大媽按耐不住，先是提醒我們，院子該除草了；沒過一會兒又說，她可以把她家裡的除草機借給我們用。最後，看我們一直沒有動靜，她乾脆反映到我們社區的屋主協會(home owner association)去。

幸好我家老爺，也剛好忙完申請研究經費的事，只好趕緊花了整整一個下午的時間，把院子裡的草清理得讓潘大媽沒話可說。

我們常說「各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」，同時也說，美國是一個自由度很高的國家。雖然我們長時間和潘大媽為鄰，經常會感到她帶給我們的壓力，但我們還是很幸運和感激有這麼一位熱心關注我們的好鄰居。