前陣子因為雞蛋 價格瘋漲，科學家進而追溯其原由，原來是因為母雞們生病了，所以有資深的農業專家提議要把減少生產雞蛋的母雞們進行控制性的絕食，對母雞施行減食及減肥運動，使牠們消瘦到雞皮包骨，甚至失相脫毛之後，再重新調整供給豐富的飲食營養，另配上雄壯、英俊、帥氣、多情的公雞們，使這些母雞們身心盡皆愉悅，就能使母雞重啟生機，多多產蛋。有網友戲稱之為「替母雞沖喜」。

不是開玩笑，這種舉動真的得到專家們的許可，認為是可以使母雞增加雞蛋產量的辦法之一。

上世紀末期，台大的漁業科學研究所由泰國進口的雌性虎頭蝦飼養中發現，當母蝦產完第一批蝦卵之後，將母蝦的眼睛剪去並控制其飲食，可以使這些母蝦們再度產卵，孵化第二輪幼蝦，進而達到用最低的成本而產生最高的收益，這不就是我們所謂「置之死地而後生」的生物效應嗎？

再說，世界上有些落後的部落，在十六歲男子的「成人禮」中，有一種用有刺的藤鞭鞭打「生日男孩」的背部，使之血跡斑斑，據說這些「置之死地而後生」的男子們日後就能身體健壯、精力充沛。

用科學來解釋，就是用鞭打來損傷他們的身體，使他們的身體自行產生抗體，而能終身免疫，進而能在這充滿細菌及病毒的世界生存。

從二○一九年開始，新冠病毒在全世界肆虐，人類只得用勤洗手、保持安全距離再加上無時無刻都得戴上口罩，人人避疫在家，因而引起了家庭變故、生病、死亡、分居以及離婚等各種悲慘事件。

二○二一年，得知好友溫蒂因為離婚、失業加上在家避疫隔離，減輕體重、精神恍惚、鬱悶寡歡，幾乎染上了憂鬱症的消息，我們這些閨密們特地約好各使奇招，輪流照顧溫蒂。

精湛廚藝的劉大姐決定定期造訪溫蒂，兩人或在廚房中切磋研究烹飪各種美食，或光顧空氣流通的戶外餐館，以期營養均衡；宋二姐帶她到百貨公司逛街購物，大說大笑；我因為有博物館 的會員證，可以帶她免費參觀OMCA奧克蘭加州 博物館，並憑證午餐打折。

餐後，我們坐在敞亮的食堂內遙觀窗外的梅瑞特湖上的漣漪水波，近賞小橋下的錦鯉優游，直至心曠神怡，才安步當車，各自回家；張三姐介紹她參加她們的旅遊團，不但可以行萬里路，並且認識了不少男女朋友，終於使溫蒂臉上重現笑容，恢復健康快樂的她，拾回朝氣蓬勃的自己。

替母雞沖喜，以及好友溫蒂恢復新生的奇蹟，不就是古時候「鳳凰涅槃」浴火重生，以及「置之死地而後生」神話的再現嗎？