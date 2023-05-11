五十年代初我出生在皖北一個貧窮的小縣城，主食是當地的糧食作物小麥和雜糧，早年很少有機會吃大米。後來上了大學，到了省城，才有機會在學校食堂吃上米飯。

那時物資匱乏，不像現在什麼都能買到。我對酒釀的最早記憶是讀大學時住女生宿舍樓，每到周末就有一個人挑著兩個帶蓋的木桶，在樓下拖著長腔大聲叫賣：「酒釀 —— 甜米酒！」

這時一些來自南方的女同學紛紛拿著搪瓷缸下樓去買，需要用錢和糧票，沒有糧票買不來糯米。後來賣米酒的靈活了，也可以只用錢買或只用糧票換，反正他的酒釀就是專門賣給這些嘴饞而又不會討價還價的女大學生的，只要他能有錢賺有糧票買糯米繼續他的小生意就行。

我看別人吃得那麼開心，也用自己存下的一斤糧票去換了半茶缸米酒來品嘗，那時也沒什麼零食，第一次喝覺得味道酸酸甜甜的，還真不錯。

後來留校任教，婚後在公婆家再次喝到甜酒釀。婆婆說不知什麼原因她總是做不好，只有逢年過節才會由公公做一次犒勞全家。據說做不好的原因是有很多細節需要注意，比如器皿的清潔、發酵的溫度控制，一旦做壞，好好的糯米就浪費了，所以酒釀雖然好吃，但我望而卻步，不敢嘗試學著做。

三十年前在加拿大定居後，想吃糯米酒在華人超市 即可買到，元宵節我們會買來下湯圓。後來我開始跟一位來自上海的朋友學打太極拳健身 ，為表感激，我會做些餃子與她分享。她得知我不會做酒釀，就做了一瓶送我；過了一段時間，又要為我做，我不好意思總麻煩她，就說「授人以魚不如授人以漁」，乾脆教我吧。

她的方法是將糯米淘洗好後先泡半個小時，然後上鍋蒸熟，晾涼打散，將酒藥敲碎，溫水化開，均勻澆在糯米飯上裝盆，放溫暖的地方靜置兩三天即成。需要特別注意的是所有器皿要乾淨，絕對不能沾油。

我讓她把步驟和注意事項都寫了下來，自己反覆琢磨，感覺如果能用電飯煲 直接煮糯米飯，豈不省去蒸飯的諸多麻煩？我開始嘗試自己的簡易版，沒想到照樣成功，至今零失敗，飯煮好在鍋中自然變涼後也不打散，直接分三層把飯從鍋裡挖到盆裡，酒藥只需敲碎成粉末狀也不用溫水化開，就一層米飯上均勻灑一層酒藥，最後加蓋，室溫靜置兩三天，開蓋聞到酸甜的酒味了就加上一倍的溫開水，再放置一天就可以享用了。我每次用電飯煲量米盒量三盒米，加華人超市買來的米酒丸半丸酒藥即可。

二十年來，我家的米酒不等吃完就做，從未間斷，它成了我們餐後固定的甜品；兩個孫輩出生時，我也在兒媳哺乳階段不斷給她提供酒釀，讓她不必去店裡買。自己做的，質量保證，營養好、無添加，吃起來放心。

近年隨著互聯網的發展，我不時也會看到別人做酒釀的方法介紹，而所有號稱簡易的似乎都不及我的做法簡易，因為根本的條件就是要求器皿清潔不沾油。我把用具減少到只有電飯煲和專用的發酵盆、挖飯勺及一個我放酒藥袋保管的灑酒藥專用的小勺。由於簡單易行，便於常做常吃，酒釀成了我們生活中不可或缺的食品。

學做糯米酒的經歷讓我認識到有些事不必太拘泥，抓住要點就行了。有心的讀者不妨一試。