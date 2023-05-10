四月初，大地回春，鳥語花香，又因為地球暖化現象導致今年的天氣反常，新澤西州 的氣溫高達華氏七十多度豔陽高照，清風徐來，閨友來電詢問有沒有興趣出去附近公園走走？大家因為漫長的冬天待在屋中太久了，靜極思動，很想到戶外活動，我立即回話，「好啊！」

適巧幾天前，聽我的牙科保健師提及她去一農場看花的趣事，印象深刻；曾上網查詢，發現這農場離家不遠，只有二十五哩路程，農場實際上是個花圃，以種植鬱金香花出名。除了供應當地花店之需，因為花季時間很短，也同時開放給民眾觀賞遊玩。我立即向閨友推薦，一拍即合；外子在旁偷聽到了，正閒著無事的他毛遂自薦，說由他來開車送我們去，順水推舟，閨友也邀了她的另一半，約好時間，一行四人浩浩蕩蕩地出發了。

道爾頓農場（Dalton Farms）位於新澤西州南部的一個小城叫史威士堡，占地面積約一百英畝，早自一七九○年就已是祖傳的農耕之地，一直到現今的主人翁奇斯‧道爾頓（Keith Dalton）突發奇想，準備把這傳統式的農場改變成農耕示範性的寳地。他大刀闊斧，憑著自己的夢想及毅力，花了幾個月時間種植一百萬株不同品種的向日葵花，花開期間向外界開放展覧，從此以後打響名聲，因市場需求又試種鬱金香。

如今這農場已成為多元化的農耕及觀光 勝地，有不同的花展，還有雞舍、羊欄、蜂蜜採取場、泛舟划船的小湖，甚至還舉辦小型室外音樂會。一個平凡的農莊竟成了商業化的農作及遊樂中心，也算是慧眼出奇招吧？

我們上網訂購了門票，然後按圖索驥找到了這大鄉下的農場，碎石子路，顛顛簸簸，還未到達目的地，放眼望去就看到一大片空地，地面上萬紫千紅的鬱金香，在太陽下燦亮發光。

等不及下了車，走進農場，不由驚嘆歡呼！一行行的田隴，一株株的盛開花朶，整齊畫一豎立著；一排盡是大紅色，另一排又全是橘黃色、紫色、粉紅色……，像色彩盤一般，繽紛奪目。我以為只是女士們喜愛花，兩位先生也跟著雀躍不已，拿出手機 左拍右攝。

農場裡遊客不少，攜家帶眷，都忙著拍照採花；鬱金香花圃的遠方還有一整片黃色花海，走進去一看，種的全是同一色的水仙花，搖曳生姿，賞心悅目；閨友感嘆：「我們用不著坐飛機跑去荷蘭觀花了，咱們自家後院就看得到哩！」說的也是，自得其樂也。

因為是周日，這裡沒有什麼特別活動，也少了喧鬧之聲。我們四人東逛逛西走走，那休息的倉房擺著一些長桌及木凳，正好坐下歇息， 擦擦汗喝喝水，望著碧藍的天空、朵朵的白雲；一邊聊著天、一邊享受著大自然美景，此情此景，太美好了。

臨走前，沒忘了買幾朵鮮花和一些當地水果菜蔬帶回家，賞花之餘，也滿載而歸。