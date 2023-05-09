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NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

和諧的噪音

川鳴

老人中心短暫的早餐時間，寂靜無語細嚼慢嚥，只聽到咀嚼聲和喝牛奶豆漿的呼嚕聲。早餐過後，瞬間進入喧譁噪音的世界。

遠處啪啪的擊球聲先聲奪人、棋盤上的將軍喊殺聲此起彼伏；Bingo搖球輪吱嘎聲、興奮的中獎喊聲連聲高叫；英語教室朗朗讀書聲「How are you doing？」連貫優雅的美語語調飄蕩；廚房大玻璃窗內上海大廚為減輕疲勞，善於侃大山評時政，奇聞軼事嘰哩哇啦，七嘴八舌嘻嘻哈哈。司機高喊：「大中華，大中華的上車了。」一會另外的司機高喊：「惠康，惠康的上車走了！」

聲音混雜喧囂，使人感到噪音有餘。

可這噪音的交響斷弦已有三年多了，由於疫情肆虐滿目蕭條枯萎，風聲鶴唳民不聊生，人們瑟瑟發抖蜷縮在家中，大門不出二門不邁，唯恐陽了；四鄰攤上的噩耗不斷，相繼十幾位老人仙去。老年中心早已閉門謝客，歌舞昇平、供餐服務、接送醫療的好地方，變得門可羅雀靜悄悄。

死氣沉沉熬過了三年，疫情的兇殘邪惡接近尾聲，接種了四針疫苗的老人陸續返回中心，久違的人聲喧譁生活回歸。能來中心的老人畢竟少之又少，心存疑慮、膽顫心驚，彰顯出人聲的珍貴，這樣的噪音非但沒有引起人們的反感厭惡，反而有一種難得的生命氣息，和諧幸福涅槃重生的感恩情懷。

物是人非，快樂不易，寥寥噪音豈不是一種生命的交響，願人聲真真切切，生命之歌長存。

疫情 老人中心 疫苗

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