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消失的上門推銷文化

赫連擁

一支印有Nettleton鞋店名以及廣告口號的美國製鞋拔，隨著其他車庫買賣的舊物在二○一七年的某個周末一起購回，我最早判斷它應該是哪個地方鞋店的贈品，標語「有可能是美國手製最慢的鞋子」強調了「慢工出細活」的匠藝品質。

網搜該鞋店，至今還在，創始於一八七九年，原為義大利移民家族生意，專營手工製男用紳士小牛皮鞋，口碑好到跟美國總統和軍方都有業務往來，也是一款祖父輩如果沒怎麼穿、還可以傳給哪個合腳兒孫輩的高檔好鞋。Nettleton在七○年代被收購，延續原店的優雅設計與手工帶來的舒適質感，並將業務擴大到全球。

網搜見古董陳貨網拍平台有人賣出自該店的其他樣式舊鞋拔，參考價格約在五美元上下。覺得不太用得上，又不好送人更不捨得扔掉，於是貼上網割讓，標價就參考別人的定價；而我的這一支狀態特佳不見磨損，當初是幾美分買的，心裡有數這標價已經可抵同時買回的那一箱子舊物。我甚至猜想過，也許它對某人的意義會遠比我這樣一個「亂燉型的收藏人」還要重大。

果然，故事往往都是在物件出讓的同時才意外換來。購買鞋拔的買家在付款時附上一封短信：

「我的父親曾經是這家鞋店的上門推銷員，記得小時候家裡到處都是這些鞋拔。三十年多來父親靠著賣鞋溫飽全家，卻不知何時鞋拔變得一根不剩……。」買家感謝我能夠出讓這件小物。

我們中國人向來講「見面三分情」；美國人上門推銷的商務文化裡也有相同的理念。我曾在美國拍賣行瞧見過三○到四○年代老式上門推銷員的賣鞋傢伙，一個最多可以裝上一打鞋子的大皮箱，想像推銷員提著它挨家挨戶敲門展示，生意談成了之後開始量鞋樣，再將製作完成的訂製產品親自送貨上門，試穿之後合則買賣大功告成、不合腳還得送回去改。來來回回走訪串門，商機就藏在人情世故與口耳相傳之間，那是一個會做人才做得了生意的時代，有溫度有講究。

曾經，一個推銷員等於身兼產品目錄、展示台、店員、送貨員以及客戶服務等多職。在交通不便，店面尚能接觸到的上門客戶有限，以及報章廣告尚多以插畫甚至文字敘述來表現產品型態的條件下，上門推銷員代表商家到府展示商品，為美國千家萬戶打開了一扇窗。

搜尋到一九七一年六月二十日的紐約時報，有篇報導引用美國勞工統計局的估計數據，全美那時有一百萬上門推銷員而且在人均收入與景氣的加持下強勢成長，足見在當時是一個炙手可熱又可以到處出差旅行的熱門職業。

這支鞋拔，就是用來試鞋時候的小道具兼廣告，順手隨著訂製的產品贈送，留個日後相見笑迎的人情。

上門推銷的買賣形式，早就隨著郵寄廣告目錄與電話的普及而衰退到消失無幾。在二○二三年的今天，令人厭惡的紙質目錄與垃圾郵件隨著環保意識的抬頭，在郵箱裡已然減少；推銷電話則已進化到由語音仿真的機器人來對話了；我估計很可能有一天垃圾廣告都能走入美國古董的歷史，被藏家追捧收藏。

而曾經風光好幾個世紀的上門推銷員，他們的故事和風采如今都只能透過各類熬成陳貨古董的收藏來管窺。

義大利 紐約時報 勞工

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