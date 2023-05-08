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各具特色的晚餐

潤蘇

趁復活節假期去了一趟路易斯安納州的紐奧連斯，進一步認識了當地的「克利歐」（Creole）文化和飲食。

一八○三年，美國傑弗遜總統時代，向法蘭西第一共和國以一千五百萬美元的代價，買來了路易斯安納州，這就是美國歷史上有名的「路易斯安納購買案」。早在十八世紀，路易斯安納州還在法蘭西和西班牙的統治下時，產生了「克里歐」此名稱，用於在當地美洲新大陸出生的法蘭西和西班牙後裔，以別於在歐洲大陸出生的法國人。

由於地域的隔閡，美歐兩地人所說的法語也有些差異，當地出生的法、西後裔，以及與當地黑奴和克里歐混血的後裔，統稱為今天所謂的「法蘭西克里歐」（French Creoles），不止語言，在飲食方面也有他們獨特的風味。

第一天晚上，我們去了紐奧連斯當地非常著名、一家提供標準克里歐菜式的餐館，名叫「竇克蔡斯」（Dooky Chase），有八十多年的歷史，在六○年代美國民權運動時期，那些所謂的民運人士，諸如大家熟悉的金恩博士、傑克森、馬歇爾大法官、埃博那西牧師等人，經常在他們餐館的樓上進行秘密會議，連近代的歐巴馬總統也時常光臨該店。

我們四人點了他們拿手的克里歐菜式，前菜有烤牡蠣、龍蝦餅、本店大蝦，主菜是路易斯安納紅魚、特製小龍蝦、竇克的海鮮大匯、帶濃湯的鮮魚，甜點是桃子餡餅。樣樣精美、口味濃郁、稍帶辛辣，配餐的紅白醬汁用了很多的香料，例如辣椒粉、蒜粉、黑胡椒、白胡椒、牛至、羅勒、洋蔥、百里香、薑粉、紅辣椒粉，作為主角的各種海鮮則是既鮮又甜。

次晚，我們預定了一家網上推薦的特別法國餐館，名叫「瑪繆MaMou」，位在法蘭西區邊上，主廚是當地餐飲排行榜上有名的師傅，餐館菜單上的菜雖然不多，但是似乎樣樣都好。

前菜有悶芹菜心、酥炸鮭魚、法式蝸牛、藍蟹爪、招牌餐包，主菜是戴了花圈的白醬鱈魚、薰衣草牡蠣燴魚片、鮮蝦燴飯、香草薯片煎嫩雞，飯後甜點是火焰蘭姆酒水果蛋糕。每樣菜的擺盤都別出心裁，既美觀又誘人食慾，尤其是最後一道甜點，這等於是一個帶有藍色火焰光彩的「秀」，我們的侍者頭兩次蘭姆酒沒點著，回去又加了一次蘭姆酒才點著，所以水果蛋糕上的含酒量加倍，吃得我們暈頭轉向樂淘淘的，非常滿足。

年紀大了加上最近幾年的疫情影響，出遊的次數也少了，除了參訪名勝古蹟、風土人情以外，不能錯過的就是品嘗當地的美食了。這兩頓飯，雖然主材料都是海鮮，但是由於烹調的方式和配料不同，竟呈現出兩種完全不同的味道，各有其獨特之處，都是我所愛的珍饈美味。

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