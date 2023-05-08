兒子剛剛簽了工作合同，明年將正式出道行醫了，這讓我心裡有幾分感慨：他的十八年學醫之路很長，真的不容易。

在美國，只有大學本科畢業後才能報考醫學 院，所以一個人的學醫之路其實是從讀大學本科開始的。本科通常為四年時間，加上在醫學院學習的四年，加起來就是八年，畢業後便是醫學博士 (MD)了，這和讀其它博士學位所用的時間差不多。接下來就是實習和訓練階段，也就是當「住院醫生」，時間長短因專業不同而有差異，通常是三到五年時間，而我兒子的這一段經歷比較長，原因要從他申請住院醫生的職位說起。

美國各醫療機構招收住院醫生，是通過全國統一的匹配系統進行的，一年只有一次。申請人需要先選擇將來想從醫的某些專科，比如內科、兒科、婦科等，再選擇想去的醫療機構，並按志願來填寫，招收機構則列出各科所需的住院醫生名額，和申請人的志願進行相互匹配。

兒子一心想當骨科 醫生，這是很多醫學院畢業生「擠破頭」都想進去的熱門專業。他首次只申請了骨科專業，並填寫了十幾所想去的醫療機構，得到幾個面試的邀請，但最終沒有匹配成功。第二年從頭再來，他仍然只申請了骨科專業，但填寫的醫療機構的名單擴大許多，獲得十幾個面試的邀約。有一段時間，他開車或坐飛機在全美各地到處赴約，但結果又一次次讓他失望。

兒子終於意識到理想和現實之間的差距，熱門專業真的很難進。第三年申請時，他做了兩手準備，除了骨科，又加了其他兩個他也比較喜歡的專業，打算骨科進不去，就幹別的。

不久，他收到北卡州一醫療機構來函，對方有意聘用他為骨科住院醫生，而且只要他馬上簽字接受，無需等到當年匹配結果出來，他的位置就可以敲定，但是他們的這個項目需要七年時間，比一般的骨科住院醫生時間多兩年，原因是應聘人在做住院醫生期間還要兼搞研究，回報是研究論文通過後，可再獲得一個博士學位(Ph.D)。

兒子有些猶豫，畢竟之前因執意要當骨科醫生，已經讓自己進入住院醫生行列推遲了兩年，如果再多兩年，他就要比別人出道行醫晚了整整四年。我和妻子都建議他接受，我們對他說，如果骨科仍然是你最想要從事的專業，那麼這次機會一定要抓住，不就是多花幾年時間嗎，孰輕孰重，不言而喻。

其實這次機會也不是平空而來的，能獲得人家的青睞，和他在這兩年期間所作的努力分不開。在第一次匹配失敗後，兒子去了在美國名氣很大的梅奧診所 (Mayo Clinic)，第一年做研究、寫文章，第二年在手術 科實習，天天上手術台，兩年期間獨立或者和他人一起發表了好幾篇文章，並且被他所在科室評為優秀實習生。北卡這個醫療機構看中的，就是他在科研方面的實力、紮實的手術訓練，以及優異的表現。

人的一生不可能事事都如人意，但只要努力，終究會有回報。

兒子去年結束了七年的住院醫生工作，目前是在接受一年期的專業強化培訓 (Fellow)，他對未來自己的工作充滿期待。