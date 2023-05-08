最近經常看到修剪樹木的工人和聽到不絕於耳的鋸樹聲。我們家也不例外，三位年輕人忙著整理我家後院那兩棵大楓樹。隔著落地窗，看著他們在備有安全設施下，身手矯捷地穿躍在樹幹之間，讚嘆之餘，更讓我想起自己的爬樹經驗。

住在鄉下的我，是一個因父母忙著養家餬口、沒時間受管教的野孩子。我成天屁顛屁顛地跟在大孩子後面，樂乎乎地玩遍各種遊戲，和烤地瓜、黏知了、抓蜻蜓相比之下，爬樹算是最驚險刺激的一種。最早的記憶是在八、九歲時，我爬到一棵不算很高的土芭樂樹上摘果子吃，當時雖然是吃到芭樂，但到現在只要往鏡子前一照，隱隱約約地還可以看到自己兩手抓著芭樂，從樹上滑下來時，臉上被樹枝刮過而留下的疤痕。

稍長以後，覺得老當小跟班真沒意思，認為還是和自己一般大小的朋友一起玩才夠酷。印象最深的是，我和唐家姊姊及顧家弟弟組成的「三人幫」，平日裡我們一起結伴走泥巴路上學，不念書時就成天混在一起，想盡好玩的點子。除了甘蔗園裡躲貓貓、竹林裡亂竄和小溪裡渾水摸魚之外，還會爬到溪邊矮樹上，縱身往水裡一跳而下，算是我們整個夏天裡最舒暢的時刻。

最後一次爬樹，應該是住在波士頓 的時候。有一年萬聖節 前，我和小兒子班上好友的媽媽，帶著這兩個小蘿蔔頭一起去南瓜地裡選南瓜和到蘋果 園摘蘋果。大概是蘋果園生意太好了，人們兩手可以搆得著的蘋果全被採光。只記得當時年紀已四十出頭的我，一時計上心頭，鼓起勇氣決定爬到樹上摘蘋果。

一上樹後，覺得自己身手還真不減當年，也迎來樹下兩個小朋友期待和崇拜的眼神。事後回到家裡，小兒子還一直跟他爸爸說我是一位好神勇的超級媽媽(super mom)。我那時心裡偷偷暗笑，小傢伙哪裡知道，他老爸早已聽夠了他老媽談起，她那像男孩子一般，愛爬樹的陳年往事。

回想至此，我覺得愛爬樹雖不是一樁了不起值得炫耀的豐功偉績，但它在我的記憶深處，可算是一段令我最珍惜和無法忘懷的經驗。