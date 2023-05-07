「手足口症」是常發生在幼兒身上的一種腸病毒，這個「手足口症」的名字取得傳神，不是佶屈聱牙的醫學 名詞，這個傳染病的症狀就是發生在手掌、腳底、口腔內的舌頭和黏膜上。

兒子四歲時，每天去家裡附近的幼兒園上課，有一天放學回來後，兒子就開始扭過來翻過去的，覺得不舒服了。

到了第二天早上，他的手掌、腳底、舌頭上、口腔黏膜上，都冒出一些像水泡一樣白色的突起物，水泡不多，但形狀滿大的，感覺很癢，又有一些刺痛。我們是新手父母，也不知道這是什麼怪病。我們打電話給幼兒園請假，幼兒園的老師說，有好多小朋友請假，因為都被感染了。

我們帶他去看小兒科醫生，醫生說這是「手足口症」，是一種腸病毒，幼兒很容易感染，過幾天就會好。醫生給了口服藥，另外給了藥膏，用於塗抹在水泡上，減少刺痛和奇癢的感覺，醫生提醒我們要小心，不要讓小孩去抓癢，以避免不小心抓破水泡。

回家後，我們把他放在沙發上，讓他看卡通動畫片，先給他吃了口服藥，然後細心地把所有水泡都輕輕地抹上藥膏。這時我們才注意到，他的頭頂上也長了三個水泡。照道理講，手足口症應該是只有手足口會長水泡，並沒有聽說頭頂上也會長水泡。

他累了要睡覺時，我們就讓他睡在沙發上，這樣我們可以一邊做自己的事情一邊看顧著他。因為他的舌頭和口腔黏膜都長了水泡，不能吃東西，我們就讓他用吸管喝牛奶 、橘子汁、雞湯這些液體食物。

我們一直陪著他坐在沙發上，他仍然覺得很不舒服，斷斷續續發出嘰嘰哼哼的聲音，在沙發上扭來扭去的；因為舌頭和口腔中有水泡，也不能多講話，我們過一陣子就替他輕輕地抹一次藥膏，並陪著他一起看著電視卡通，一面哄著他，試著轉移他的注意力。

看著小孩在受罪，實在很心疼、但也很無奈。即使是大人，如果身上奇癢而不能抓的時候，同樣是會覺得癢到心坎裡，難過之極。

水泡慢慢消下去，刺痛和奇癢的不舒適感覺一點一點慢慢消退下去。一星期後，兒子身體康復了，開始活蹦亂跳，也可以回去上學了。