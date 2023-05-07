我成長的過程中，是台灣還沒有冰箱的時代。每天，媽媽要越過一個小山坡去菜市場買全家一天的食材。天天吃的東西全是「新鮮的」。食物「新鮮？不新鮮？」根本就沒有這個問題，一定新鮮，而且在市場中全是挑三揀四，買最「新鮮」的食品，有時肉還有一點體溫。當時曾有一次在報上讀到，台灣政府在考慮進口冰凍肉，我們聽都沒有聽過有肉會冰凍，心想：那種肉是什麼味道？

自從冰箱普及，食物「新鮮？不新鮮？」的問題就來了。既使是超市的蔬菜 、肉類，也都是冰凍處理過，如何能回答「新鮮？不新鮮？」的問題就很困難了，什麼叫「新鮮」？如何訂下一個規格，這真是個難題了。

我看到電視上有人在大海中捉拿海產，如蠔之類，當時戳開就吃，那麼這新鮮的程度是上上品了。食物的「新鮮？不新鮮？」依照存放時間及環境的情況來決定，只會愈來愈失去新鮮的程度。我也羨慕有些家庭在自己的後院種菜，燒飯前才去拔蔬菜下鍋，當然這就是上上品的「新鮮」了。

大多的家庭都是一周買一次菜，放入冰箱或冰凍室。肉類談不上新鮮，只能說是用冰凍方法來阻止肉的腐爛；蔬菜在冰箱中三天後就明顯地萎縮了。水果也是如此，最明顯的是草莓，無論在哪家買，一天後就有些開始要爛了。後來我就少買那些容易壞的水果，轉而買些冰凍的水果。

商人也有他們的一套：好多水果根本是生的，買回家要在室溫中成長，要我們等水果熟了才能吃。最明顯的是牛油果(Avocado)，若買了五個，它們在家一起成熟，不可能五個一天吃完；一旦熟了，很快就爛掉。其他如香蕉、香瓜、番茄等等都是生的，在這樣的情況下，「新鮮？不新鮮？」也就不是該問的問題。因為它們都是生的。

我聽說蘋果 會在商人的冷凍室中存放極長久的時間，拿出來販賣時大概已從樹上摘下好久了，你說「新鮮不新鮮？」交通發達後，全球各地的產品都可以運到，因為運輸的關係，更沒有成熟後才拿出來賣的可能。

朋友自己種番茄、水果，享受一些真正成熟後才摘下的水果，那才是真的「新鮮」；商品中有些蔬菜如紅蘿蔔、豆類、西蘭花等等，都有冰凍的出售，總比吃快要爛的所謂「新鮮」的蔬菜來得安全些。

結果我大多吃的食物都是冰凍的，想要回到兒時百分之百都是真正「新鮮」的食材，已是不能成真的夢想了。我想知道這樣的社會你說是進步？還是退步？我們這些小老百姓完全無法改變現況，只好在這洪流中想辦法解決自己切身的問題。