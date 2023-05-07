早晨起來推開大門，春光明媚、鳥語花香。我做了幾次深呼吸，彎腰在汽車 道上拾起世界日報，進門後我對先生說：「這麼好的天氣，我們出去吃個早餐如何？」先生欣然同意。於是，雙雙穿衣套鞋，先生推著三輪助步車，我打開大門讓先生慢慢跨出門檻，坐進車裡，然後我把助步車放入車後行李箱裡，開著車兩人歡天喜地出門去。

到了餐廳門前，我把車駛入專為殘障人士設置的停車位裡。我挽著推助步車的先生，慢慢朝餐廳的大門走去；這是兩扇左右雙開的大門，玄關裡還有兩扇大門。一位中年婦人推開門走了出來，門隨後在她的背後彈回關上，她轉身朝右邊的停車場走去，我們繼續朝前慢行。忽然，那婦人又轉身回來，我還在瞎猜她可能忘記了什麼，只見她拉開大門，站立在門邊不動，還對我們淺淺微笑，原來她是專程返回為我們開門，讓我們方便進去。我愣了一下，說聲謝謝，她仍然只是微笑。

這時從裡面出來一位身材高大的婦人，她一手抱著個大紙袋，一手推開另一邊大門，但沒有立刻離開，她用身體撐著門，等著我們，我們自是道謝不已；這時裡面的門被推開，出現一位年輕女孩，她也扶著門候著。哇！多麼幸運，由於先生行動緩慢，竟然有三位女士同時為我們開門讓路。

自從先生需要推著助步車出門以來，經常會遇到為我們開門讓路的善心人士，他們是在開門時見到我們就隨手為我們撐著。我們也曾經在一家中國超市採購完畢，離大門還遠著呢，一位年輕人推著購物車從後面大步超過我們走向門口，特別把門打開，對我們說著聽不懂的方言，我們只有微笑致謝。

我們喜歡就近搭乘遊輪，因為只要數十分鐘的車程就可以抵達遊輪碼頭，甚為方便；值得一提的是在遊輪上獲得的開門讓路禮遇。遊輪上設有許多電梯，除非是清晨時分，不然總是有許多人在排隊等候。有次我們要搭電梯上樓回艙房休息，卻正逢戲院舞台劇 結束，戲院附近的電梯前面擠滿了人，好不容易輪到我們站在電梯門前，門開了，裡面卻已經滿載乘客，而且沒有人要出來，心想也罷，我們就往後退兩步，繼續等吧！

熟料，電梯裡有位年輕人和身旁的朋友說了幾句，就以身體擋住電梯的自動門，魚貫出來四位壯漢，之後，那位帶頭的年輕人對我們說：「請你們進去，我們可以走樓梯。」原來他們的離開是為我們騰出空間，好讓我們搭乘電梯，叫我們如何不感動！

一個雲撥月出的夜晚，我們想去遊輪上的中央公園 散步。公園的大門自動開啟，一位婦女從公園進來，她以身頂著大門，讓我們慢慢跨過門檻，她說：「公園裡風大，而且可能是不久前才為花草澆過水，所以有些地面有積水，你們要小心哦！」這一番好像是母親關心叮嚀孩子的話語，聽了真是溫暖到心頭，我連連稱是，回說我們會非常小心。

諸如此類，開門讓路的善心人士處處都在。

享受了豐富美味的早餐，我們起立，穿衣扶車，朝大門走去，一位坐在我們斜前方座位進餐的男士，站起來大步向前走；他的嘴巴還咀嚼著食物，他為我們開門，撐著，還舉手做個「請」，我說謝謝，他點點頭，揮揮手。

多麼美好的早晨，遇到這麼多位善心人士為我們開門讓路。雙手合十感謝。