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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

兒子回家時

隱居

十年前，我們搭飛機送兒子去東部唸大學，那時候開始，他就正式離開家，邁向人生新的階段。養兒育女就如同放風箏一般，孩子就像那風箏，風箏迎風而起，上下飛揚，越飛越高、越飛越遠，但是父母手中握著的線軸仍然遙遙的連結著風箏。

在他唸大學和研究所的六年中，即使是寒暑假，兒子也是忙於暑期班或當實習生，他回家的時間就好像候鳥過境一般，有如過客一樣短暫停留，平時我們就用視訊和簡訊和他聯絡。

畢業後，他在矽谷找到工作，在公司附近租了一間單身公寓。我們住在洛杉磯，從洛杉磯到矽谷，開車約五個多鐘頭，畢竟是不算太遠，我們和兒子見面的機會就比較多了。

前年新冠大疫席捲大地後，各地都封城鎖國，兒子公司的員工也都待在家遠距離上班，兒子在矽谷的公寓裡又再住了六個月，等公寓的租約到期後，他就決定搬回到洛杉磯家裡。一場新冠大疫，使得兒子搬回家，沒想到，他在離開家六年後，那個已經飛遠的風箏又要飛回來了。

兒子要住回家來，我和太太都很意外，當然很高興。為了準備兒子回家來，我們花了三個星期的時間，把家裡好好大清掃一番，把一些老舊的家具捐掉，整理出一個空間，給兒子優良舒適的工作環境。

我們開車來回矽谷跑了兩趟，把兒子的東西搬回洛杉磯家中。兒子上網買了辦公桌、椅子、辦公室文具、電腦輔助設備，把家裡的網路速度升級。一切就緒，開始了他在家裡上班的生涯，矽谷房租很貴，他住回家來，也省下了昂貴的房租和伙食費。

兒子每天都和同事們視訊，我們看著他和經理及同事們談話時的神態，滿滿的自信心，也常常聽到他在指導同事工作上的問題，我們很確定的是，他已經成為一名優秀的電腦工程師。兒子真的長大了，他不再是當年離家時那個青澀怯生生的孩子，他在外面的世界繞了一圈，經歷過成功，也經歷過挫折失敗，到日本讀過書，如今已經是職場上一個成功的新世代的年輕人了。

兒子喜歡在家裡遠距上班，因為在家裡心情輕鬆，沒有辦公室裡的吵雜干擾，生產力提高很多；無聊的時候，他就上網和網友打電動遊戲。家庭氣氛也熱鬧很多，我們和兒子相處有如朋友一般，每天聊天談笑，我們都完全講中文，趁機增進兒子的中文程度。

目前疫情減緩，各地紛紛解封回歸正常，我們這兩年多，過得相當快樂，新冠疫情造成想像不到的發展，我們不知道這個現狀會維持多久，兒子公司目前仍然准許他們遠距離上班，但不知道兒子會不會變換工作，我們把握當下，每天都是快樂的一天。

矽谷 洛杉磯 疫情

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