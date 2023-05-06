讀到一則帶有相當常識的新聞：美國有一名女性高中校車司機長期遭乘車的調皮學生騷擾，包括明知她對某款香水過敏 卻刻意在車內噴灑，導致不斷咳嗽引發嚴重的氣喘發作，必須立即噴服氣喘藥物控制緩解。屁孩的惡作劇引發了行車安全的問題，若真出了事，其嚴重程度可以升級到攸關人命的刑事訴訟 。

香水過敏絕不是開玩笑的症狀，沒遇上或者天生體質走運的人應該很難想像，你或許花了昂貴價錢買來一瓶帶有酒精和香精的液體，有可能造成不小的個人困擾甚至公共妨礙。

頭一次真正見識到嚴重的香水過敏，是在二十二歲讀大學時，我在學校附屬的印刷房打工，面對面為一位擦了嗆鼻古龍水的男性客戶填寫訂單，不久即雙眼開始發癢、間歇地飆出眼淚，等對方把事情交代完離開後，我開始猛打噴嚏流鼻水，而且噴嚏鼻水一直沒能停歇，打完之後每過幾秒再來，嚴重到話說一半就被鼻癢和噴嚏連連打斷，根本無法接電話更不宜見人。

最誇張的是，客人離開後，他曾在櫃檯前停留的那個位置居然引來了一隻蒼蠅不停旋繞，怎麼趕都趕不走，真想打通電話去問那位顧客，他用的到底是哪個牌子的古龍水？

此後也曾在其他環境裡再被陌生人的古龍水或香水多次「襲擊」，簡直防不勝防，因為遠遠聞到的瞬間就已經「中招」，幸運的話，就近奔赴藥房買來成藥服下，還能趕緊解救，否則就只能認命地承受並等待症狀過去；皮包內備有的成藥，甚至對某種能引發我過敏的香精不見得奏效。

想像發生在我身上的相同情況，出現在即將為你拔牙的牙醫、進手術 房的內科醫生或其助手，或者為你開車的校車公車司機等人身上，那該有多麼危險？雖然自知對香水或其他過敏源過敏者多會自備藥物控制，但依賴這種或然率顯然有欠考慮，為了整人而刻意對有過敏體質者噴灑香水的行徑，更是可惡且不可取。

全美有很多州已加上要求問診人士禁止擦香水，以及避免使用帶有香精或香味的化妝品進出醫院；雖然化妝打扮在美國一直被視作社交禮節，而今不施脂粉去醫院看病檢查，已然同樣是一種尊重專業與貼心的展現。