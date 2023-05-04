最近去洛杉磯 看出生不久的小孫女，忙裡偷閒，利用周末去看現場的美國達人秀(America's got Talent)，這個電視節目知名度很高，在美國頗受歡迎，今年進入第十八季。為了能夠拿到免費入場券，兒子在一個月前即上達人秀網站預訂門票，妻和我都帶著期盼的心情，等待看現場的美國達人秀。

節目演出當天，按照主辦單位要求，觀眾應盡量穿著暗深色的衣服，不要穿白色、淺色或閃亮的服裝，以避免干擾攝影效果。演出現場在加州 巴沙迪那市區大禮堂。

我們在進場前一個小時到達，只見長龍已繞了兩條街，而且大家都很有「默契」，穿著黑色或暗色服裝，幾乎沒有人穿淺白色的衣服，免得被擋在門外。

隊伍慢慢往前移動，依序拿到門票，經過安檢，進入禮堂。此時已可以聽到震天的音樂、觀眾的尖叫聲，熟悉的美國達人秀舞台也瞬間呈現在眼前，舞台前的裁判桌椅都已擺好，只是缺了茶水和四名裁判。

這時舞台下有一位節目助興員在帶領觀眾哄抬氣氛，示範如何鼓掌叫好，在什麼時候該提高嗓門大聲呼喊，增添節目的氛圍；一會兒又把現場觀眾分為三部分，用「競賽」方式提升鼓掌叫好的氣勢；又要大家站起來高擧雙手擊掌叫好；隔不久，又用小奬品或禮金卡來誘發觀眾興趣，鼓勵大家參與，炒熱氣氛。總之，這位助興員就像是啦啦隊的隊長，帶動一群自願啦啦隊，為達人秀製造氣氛。

就這樣花了三、四十分鐘，把觀眾「教育 」得進入狀況了，節目才開始。這時，主持人出場介紹四位裁判入坐，每當一位裁判入場時，歡聲雷動，大家看著助興員的手勢，激動地隨勢狂喊鼓掌，整個會場氣氛爆表，只差沒把屋頂掀翻。

裁判坐定之後，一組人馬立即前來替裁判梳頭髮補妝，一切搞定了，第一個節目才正式登場。表演結束，裁判一個一個給予講評，有褒有貶，輕鬆中帶有幽默，決定表演者是否可以晉級下一輪比賽；這時現場觀眾也可以助陣，以掌聲歡呼表達喜愛的程度，提升晉級的機會。

看看時間，從進入禮堂到現在已超過一個小時了，但是因為有助興員，會場氣氛熱烈又高昂，不覺得枯燥疲累。第一個節目結束後，為了預備下一個表演，舞台需要清理重新搭建道具，當然，此時助興員又上場做啦啦隊長，想盡辦法不讓節目冷場。

整個達人秀就依照這樣的模式進行，歌唱、舞蹈、體操、小提琴演奏、脫口秀等，水準都很高，值得一看；唯一缺點，助興員占用的時間過長，叫人吃不消，整個節目耗時超過三個多小時，然而表演的節目卻只有七個。

本以為平常觀看的美國達人秀是現場直播，但事實證明，電視觀眾所看的是經過剪輯的錄影。我們這群啦啦隊志工想在電視上達人秀節目裡看到自己的身影，恐怕難如登天，然而，在現場觀看的氣氛，那種震撼力，絕對遠遠勝過坐在電視機前面觀看的感受，所謂耳聞不如親眼看見，聽說不如親身體驗。

經過這次觀賞現場美國達人秀，才知道電視節目是如何製作的，也算是開了眼界。