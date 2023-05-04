那天抽空整理鞋櫃，把老公的跑步鞋一雙雙放得整整齊齊，看著這四十來雙鞋子，塞滿鞋櫃的六橫檔，我無奈地搖了搖頭。

自從老公二十多年前開始瘦身跑步，從一英里、二英里、三英里，到第一次參加集體跑步活動，那是一項為了紀念一位曾在史丹福大學 和我們社區高中任職的教練，病逝後當地人為他設立的四英里跑步賽，老公突然有了跑步的勁頭，參賽多次，曾獲得年紀組的好成績。

不久後，他報名參加當地第一次半馬，跑完後氣喘吁吁，累到不行，便覺得跑全馬是遙不可及的目標。但為了身體健康，他依然每天早起，在高中學校操場堅持晨跑，還結識了一些朋友，大多是跑步愛好者，如健談的羅伊、愛旅遊的喬治和楠希夫妻。喬治讚嘆老公的跑姿像一架滑翔機，輕鬆飄逸。那年喬治病故，一位幾乎每天早晨都要見面的熟人去世，讓我們感嘆生命的脆弱，唯能做的事就是默默陪著楠希跑步。

後來我因早上忙於接送小兒子和女兒上學，不再陪老公去操場跑步了。

幾年過去，有一天老公說他的一位跑友邀他參加灣區初建的一個「跑步發燒友群」，就這樣，他是我們薩拉托加小鎮的第一位成員。因信心滿滿，跑起步來便勁兒十足，回家只要開口，他的話題只有一個，就是跑步、跑步，我的耳邊嗡嗡作響，都是跑步的故事。

有一天跑著步，他看到另一位跑者，心情大悅，便拍了拍跑友的肩膀，打了招呼，兩人聊起天，就這樣，他認識了詹姆斯。跑友的隊伍越來越龐大，他建了跑步群，這下志同道合的一群跑友約在每周三，不僅跑步，還聚早餐。老公帶去自家磨製的濃香咖啡，跑友帶來各種點心，這成了一周最快樂的時光。久而久之，跑友們開始熱中馬拉松 比賽，大家抱團訓練，老公參加了幾次加州 的馬拉松比賽，歷經千辛萬苦，他有幸有資格參加了波士頓馬拉松比賽。

看他每次馬拉松比賽回家時那種疲憊的身體和興奮的心情交織，我既心痛又驕傲，心痛他腳趾起了水泡，一時走路都難；但又為他達到目標感到驕傲。

有一次，一位跑友說：「我跑步的成績比你差很多，怎麼辦呢？」老公說：「馬拉松參賽者信條是不與他人比，只跟自己比，做最好的自己。」這番話讓跑友醍醐灌頂，不再抱怨。

疫情頭年，許多實體跑步比賽暫緩，跑步團友倡議虛擬自行半馬跑。我默默支持他們的活動，就是伏案靜思，用毛筆寫下無數個與「馬」有關的字句，終於靈感出現，巧妙地把距離一三點一英里鑲嵌在半「馬」字裡，為跑團構思了一枚很獨特半馬獎章，跑友欣賞，老公更是驕傲。

平日我鮮少給他買跑鞋，偶爾我笑著問他鞋價，他告訴我最貴的一雙，是助他跑完馬拉松並取得過好成績的輕巧時尚「神鞋」，從他自鳴得意的描述中，我知道一雙舒適合腳且質量高的品牌跑鞋，對長跑者來說十分重要。望著這大半櫃的跑鞋，我感觸良多，這一雙雙鞋是人生過往的經歷，占了我放鞋的地盤，也占了我的心。

老公跑馬的精神、體能和毅力，我的默默支持、欽佩和陪伴，何嘗不是家庭的一種幸福呢？