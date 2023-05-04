「熊穴」遠足記。(照片：黃彥琳提供)

四月過後天氣漸暖，正想找個地方走走，一掃整個冬天蟄伏在家的陰鬱。教會姐妹有人提議，何不去「熊穴」遠足野餐？登高一呼，二十幾個平均年齡超過五十歲的「娘子軍」馬上成行，那次遠足不但欣賞了美景，還品了好酒。

「熊穴」（Bear's Den）位於維吉尼亞州 北部郊區，距離華盛頓特區不到一小時車程。懷著興奮的心情，在上午約十點半抵達山腳下的停車場。眾人會合後，立即開拔往上山的小徑走。

到觀景區的小徑不長（約一英里），分成難易兩條路，很適合全家老少來踏青。容易走的那條較平坦；難走的那條連上了橫跨十四州、兩千一百七十五英里長的著名健行路線─阿巴拉契亞小徑（Appalachian Trail），一路怪石夾道，十分顛簸，怪不得「熊穴」的官網說這裡的山路像「過山車」。

走了約半小時來到了熊穴觀景區（Overlook），站在一大片突起的大石頭邊，可以鳥瞰整個山下樹林、平原、農舍、一小段七號公路，向西遙望連綿的藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）。根據來過的朋友說，這裡也是很棒的賞秋景點。

當我們站在觀景區欣賞山下的美麗風光時，領隊姐妹帶大家以嘹亮的歌聲來讚美神偉大的創造，一曲歌畢，旁邊的遊客竟十分友善地對我們報以熱烈掌聲。

接著我們再往高處走，才走十來分鐘就到了「熊穴小徑中心」（Bear's Den Trail Center），那裡有一座豪華石頭屋，石屋旁有一個很大的平坦草地、野餐桌和野外廁所，登山客可以在草地上休息野餐。這外觀像城堡的百年石屋是登山客的招待所，不對外開放參觀，若要住宿可以上網登記付費。

大家在這裡野餐後，繼續往附近的下一站前進，那就是「熊追啤酒廠」（Bear Chase Brewing Company），不想爬山的人可以直接開車來這裡。

這裡的啤酒屢屢在國際啤酒比賽得獎，二○二一年更在美國啤酒節中贏得金牌，啤酒廠位於三十二英畝的美麗土地上，其中有間十分寬敞的酒吧，酒吧外風景明媚，遼闊的草地上擺著幾十張野餐桌椅，可以啜著美酒，居高臨下眺望林野風光。

帶隊的姐妹買了兩大壺酒精含量低的蘋果 酒犒賞大家完成遠足「壯舉」。活動結束，大家都帶著無比滿足的心情打道回府。

我則打定主意，這麼美好愜意的行程，周末一定要再帶著老伴來。