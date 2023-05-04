由於疫情的影響，已經三年沒有去電影院、音樂會和百老匯的舞台劇 了。二月份看到洛杉磯時報的廣告，有舞台劇的演出「上海奏鳴曲」，不禁心動，在網上買了票，期待著三年來第一次進劇場 看演出。

去劇場之前做了一些功課，了解一下那段歷史。二戰開始後，一九三八年十一月九日，連續兩天納粹分子在德國和奧地利破壞了一千間猶太 人教堂，砸碎了七千五百間猶太人商家的玻璃，成為了歷史上「砸玻璃之夜」，迫使猶太人離開家園。當年大約有一萬八千名猶太人從德國、奧地利和波蘭的德國占領區出走，很多人逃離時沒有其他國家的簽證，而當時的上海是唯一接受難民且不需要簽證的城市這些猶太人乘船到上海，來到了戰爭期間讓他們得以生存的城市。

舞台劇是在洛杉磯比佛利山莊的華利絲劇場舉行，劇場不大，大概可以容納五百人，座無虛席，大多數都是銀髮足，期盼著了解那一段歷史。

二戰期間，約有六百萬名猶太人被納粹分子殺害，舞台劇講述真實的歷史。來到中國的一萬八千名猶太人當中，有四百餘人是專業的表演藝術家，他們當中有很多曾在世界上最高檔的藝術殿堂表演過，里奧就是其中的一位小提琴家，來到上海以後，因流離失所而感到無所適從、內心鬱悶。明凱是在舞場酒吧工作的年輕小夥子，他的母親譚華原本是京劇演員，還會拉二胡，戰爭迫使她在舞場裡唱歌跳舞，但她還保有一股對藝術的追求，期待兒子明凱能和她一起學習藝術。

明凱在酒吧裡看到里奧， 見他表情沮喪，藉酒消愁。明凱在下班回家的路上看到里奧站在河邊發呆，似有要自殺的跡象，明凱好說歹說地勸里奧回家，避免了一場悲劇。里奧的妻子瑞秋也是藝術家，她和譚華以及舞場的表演者都想幫助里奧，勸說他教授明凱小提琴。

全劇以敘事的方式展開，主講人介紹故事的開始，十個演員在舞台上扮演不同的角色，有五個東方人、五個演猶太人，背後是十幾個人的樂隊。幾年過去了，在里奧名師的指點下，明凱的小提琴有了長足的進步。一九四三年，日本侵略者的驅使下，所有猶太人被送至虹口的一處貧民窟，居住條件十分擁擠簡陋，傳染病流行，苦不堪言。

一九四五年八月的一個清晨，大上海出奇安靜，沒有往日車水馬龍的喧囂，沒有人們匆忙的身影和腳步聲。突然間，人們一起衝上街頭，齊聲歡呼「解放啦、日本投降啦、我們自由啦」， 所有人歡慶戰爭結束的時刻。

隨著中國八年抗戰結束，也到了猶太人離開中國之時，他們奔赴想去的國家，包括美國、加拿大和澳洲等。明凱，譚華和舞場的人們到碼頭送別他們的朋友和提琴老師─里奧和家人，明凱當場用里奧的專業提琴，表演一曲以送別老師，並將提琴還給老師。里奧接過提琴，輕輕地撫摸了一下，對明凱說，「這把小提琴送給你，作為禮物，也是我們之間友誼的見證。」

這時整個劇達到高潮，全劇以中英文「但願人長久，千里共嬋娟」的高歌一曲，把觀眾們帶到那激動人心的碼頭，親眼目睹了離別的時刻。全體表演者都很投入，發自內心深處的聲音，在歌聲和琴弦上表達出來，讓觀眾們回到了令人難以忘懷的歲月。

直到八十五年後的今天，當年猶太人專業的藝術家們教導中國兒童西方藝術的影響到處可見。上海虹口區的猶太人難民紀念館依然存在，記錄著那一段中國人鄰居幫助猶太人存活下去的見證；當年猶太音樂家教授中國學生音樂的樂器，現在有全球巡迴展覽，這些樂器演奏出的音樂，表達了當年無法發聲的藝術家們心聲。