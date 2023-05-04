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減酸咖啡

賞花閑人

退休後常犯胃痛胸痛，痛苦難忍，以為是得了嚴重的胃病，疑慮不安，決定去看醫生。

照了胃鏡，又喝了鋇劑之後照射消化道的X光，還好不是胃潰瘍也不是長腫瘤，而是胃酸分泌過多，醫生叫我不要喝咖啡，也不要喝酒，還開了反胃酸藥。

但不喝咖啡，就是打不起精神來，腦子也不靈光，所以就取了個折衷的辦法，毎天早上喝一杯減酸咖啡(low acid coffee，又叫冷熬咖啡cold brew coffee)提神。

減酸咖啡所含的酸性比一般咖啡低，適合有胃酸逆流的人飲用。但不是每家咖啡店都有賣，自己可以用冷泡(cold brew)法在家製作，就是用過濾器以冷水過濾咖啡，所需時間較久，大概隔夜製成，一次可以多冷熬幾杯，放在冰箱備用。冷泡咖啡也可以在超市或其他店裡買瓶裝現成的，價錢比普通咖啡稍貴一點，但還是比到咖啡廳去喝杯普通咖啡要便宜。冷泡減酸的咖啡在想喝時可以加熱，酸度不會因此增加。

此外也要注意，咖啡不可以喝得太滾燙，熱咖啡如果太燙，會傷到喉嚨(喝茶喝太燙也是一樣)。根據醫藥研究，喝熱咖啡，溫度不可以超過華氏一百四十九度，否則會傷害到喉嚨。

苦苦香香的咖啡，再配上一點胡桃仁和一兩粒椰棗(madjool dates)，味道不差，也很合乎健康之道。椰棗是一種原產地摩洛哥的椰樹蜜棗，但美國加州也有種植，在中東某些地區也有種植。椰棗甜而不酸，味道有點像柿子餅，美國超市大都有賣。椰棗天生很甜，吃上一兩顆就夠了，據說吃椰棗不會使人體內的血糖立刻大量飆高，比吃一般糕餅糖果健康。

椰棗和胡桃仁一起入嘴，味道就是像棗泥膏，胡桃仁也是健康食物，據研究可以幫助記憶功能，也對糖尿病心血管疾病等都有好處。

每天喝一杯咖啡後，精神就開始提振起來，視線也因此亮了一點，腦筋也清楚些了，連腰腿肌肉的痠痛也減少了。暫時感到身體舒適，能勝任一點日常生活的雜務。

咖啡 加州 糖尿病

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