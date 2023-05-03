每年一月，美國拉斯維加斯有個世界電子展盛會，吸引成千上萬民眾從各地湧來。疫情過後，美國各地的「禁制令」也逐漸放開，人們卸下口罩，回歸正常生活。趁著大好時光，我興致勃勃地從洛杉磯駕車去拉斯維加斯參加二○二三年美國消費電子展（CES），一睹世界最頂尖「黑科技」的最新發展。

美國頂尖科技公司特斯拉、蘋果等三千多攤位，十多個展覽大廳，展示未來電子科技的巨大市場，令人大開眼界，對美妙世界充滿了憧憬。電子展一大看點是人工智慧與無人駕駛汽車 。展出可變形自駕概念車，更多的是小巴、跑車、私家車等無人駕駛未來車，款式新潮，性能超凡，演示了新一代交通工具走向。

早些年不是有人提出節能的大膽設想嗎？用「電」替代「汽油」，當年有人認為這是天方夜譚，可現在充電汽車誕生了，且專「吃」電，不吸「油」的電動車滿街跑；而汽油價格飆漲，居高不下，充電汽車也就越來越吃香了，不少停車場也都增添電動車充電器。最近，我看到不少白色無人駕駛車在舊金山 趴趴走，車頂上一個大圓盤不停轉動，車前左右兩側也裝有兩個小圓轉盤，看上去活似一輛警方「偵防車」，十分引人注目。舊金山馬路上較早出現無人駕駛車，也許與矽谷「高科技根據地」有關吧。

電子展中的機器人也讓我眼睛一亮，機器人在展覽大廳製作波霸奶茶，從調料、加果汁，到搖動調和製作，搬上餐車，再推車送到客人手中，一貫作業。機器人可製作各種奶茶，黑糖珍珠、芒果珍珠、果凍珍珠等任選，而波霸珍珠原料正來自台灣。凡參觀者均可免費取得一杯波霸奶茶，現點現做，難怪攤位前排起了長龍。我品嚐了一杯芒果珍珠奶茶，還真美味可口。「機器人波霸奶茶」一下子火起來了，而「台灣波霸珍珠」國際知名度也再次提升。

實際上，機器人在洛杉磯並不稀奇，隨處可見，且異常活躍。中餐廳為客人端盤送餐的機器人，來回奔跑；食客過生日了，機器人還能獻唱「祝你生日快樂」。一家山西麵店，機器人在開放式麵點房馬不停蹄地做刀削麵，居然刀削麵的口感尚佳。喜來登大酒店香港人領導管理團隊比較前衛，一下子引進六個機器人在前台當搬運工，為入住客人搬行李，能搭乘電梯上樓，送進客人房間，還不收小費。最近，一家醫院還引進新型手術 機器人，做脊椎微創手術。

從拉斯維加斯電子展到日常生活，我感覺「機器人時代來了」，也許人們將與「機器人」同命運，共呼吸。