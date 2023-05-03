郭培精緻華麗的紅色婚慶禮服。(圖：邱秀文提供)

每逢參觀時尚 藝術展，感覺是生活中驚艶的享受。

去年夏秋，舊金山榮譽宮博物館 （Legion Of Honor)為近年在國際聲名鵲起的中國設計師郭培舉辦「時裝幻想」（Couture Fantasy) 特展後，受到高度喜愛而延展。那些陳列在這座歐式古老殿堂裡、由中國傳統文化精華蛻變而得到靈感的現代創作，像是一瓣又一瓣盛開的燦爛大花，盡情展顔在眾人的眼前。

中國的青花藍用於各種器物早已屢見不鮮，只是用得太多了，變得有點流氣。郭培的青花藍蛻化，除了利用纖細造型及奧妙剪裁，展現以白襯藍的優雅脫俗氣質。例如，她把肚兜配上精細的銀藍皺褶裙，藍青花紋如工筆，每一筆都精細得一絲不茍，這藍是如此純淨而一塵不染，顯得特別清新秀氣又嫵媚。

郭培對於中國代表色紅和金，充分運用極其精緻的繡工或壓線或摺痕，在繁複層疊中，凸出兩色的華麗繽紛與金碧輝煌；有的則用蓬硬的車線花邊，絲緞繫帶，或將古代的官帽做成菱格形的俏皮金帽；精琢鳳冠搖曳在暗麗的金緞上，縫綴亮紅的「雙喜」與「吉」字，如在豐茂富麗的服飾上別了喜慶胸章。

藝術設計不免誇張膨脹，郭培有著二十五斤重長尾拖曳的錦緞龍袍裝，或有頭罩大圓雨傘或蚊帳或燈罩的蓬裙裝，有著在雍容中並不過當的奢華。有一件淡藍軟絲綢短裙禮服，袖口和裙間，將緞面車繡成如摺紙一絲不茍的軟貼裝飾，來襯托胸前方型凸繡的銀絲線紋和水晶珠粒所形成的低調華美。

目不暇給看完這些光彩四射的雲裳華服，平常人即使穿不起也穿不上，可是所有的視覺和感官刺激，如在生活筆記本上，添加了幾分美的遐想和隨筆空間。

不久後，在華府賀須洪博物館（Hirshhorn Museum)，看了日本 藝術家草間彌生（Yahoo Kusama) 的特展，觀眾反應熱烈，兩度延展至今夏。彌生現年已九十四歲了，仍然以豐盛的藝術延續生命力，由紐約發跡，再揚名國際，又回歸日本，是傳奇出色的女性藝術家。此次以「與永恆同在」（One With Eternity) 為名，將她一貫的鏡面和點狀，無窮又反覆展現五彩斑斕，如萬花筒般的神奇幻視中。

做為一個普通觀眾，最喜歡她的鏡如人生裝置構思，從鏡光反映生命裡有璀璨萬丈，也似有鏡後深處隱藏了表面看不到的灰暗。在天花板和地板的對鏡之間，由空中懸吊鏡面玻璃和地面鋪滿相同的球體，令走在上面的人們看到自己的形象映照在千百個鏡和球之上，它們更隨自己的舉動而千變萬化，這意味生命細胞的攬鏡自照，隨時有裂變或突變的可能，人生的不可測。

彌生和名牌精品合作最近推出的點狀包，價格不斐，一些朋友有點不屑說，不過幾個點加上品牌標誌而已，就賣得這麼貴。我想，表面看起來只是一個「點」，但來自藝術家的初創啟發：生命，不都是由微粒小點開始出發，然後發光發熱的嗎？

又如，包上配件小南瓜，世上不知凡幾藝術家彩繪南瓜，唯有她開創將大肚南瓜，為之勾畫了形體不一的球狀線點，連細細的顆粒都一清二楚，把瓜心以趣味外飾了。

觀看時尚藝術展，藝術家的慧眼發想，其實都來自人生百態，天地萬物，這也是最令人享受的共鳴吧。