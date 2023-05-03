食、衣、住、行乃所有人生活的四大需要，民生之首在於食，飲食也能反映各地特有的文化，而屬於其中佼佼者的義大利 與新加坡 ，是我認為最能突顯歐亞不同風貌的兩個國家。

走進義大利，幾乎沒有什麼不好吃的餐館，而源於義大利民間的Pizza，和做成各形各狀的Pasta，也早廣為流傳成人間美食。義大利喝酒與咖啡的地方隨處可尋，無論是在溫馨宜人的小館內，或在有清風拂過的綠蔭下，只消花費區區數歐元，就能坐下來歇息良久，備足了精神好走更長的路。

新加坡在飲食上亦絕對是不遑多讓；幾乎每個地鐵站 的出入口都連結著琳瑯滿目的購物中心，當地也往往是餐館雲集之處，即一般所稱的 「Hawkers」 (Food Center)，這裡販售的食物一應俱全，而且價格都非常平易近人。

倒是咖啡價格要高出許多，我們每次隨意點的兩杯咖啡，價格都超出十二元新幣，折合美金就是八元上下。至於新加坡的酒價，與義大利相較之下更顯驚人；義大利酒莊及葡萄園比比皆是，而新加坡針對酒類的進口稅非常之高，這都是造成兩國酒價呈強烈對比的主要原因。

義大利是出了名的時尚之都，街頭上隨處可見衣著光鮮的男女行人，在浮光掠影中搖曳生姿，色彩繽紛中更透著新穎華麗；這道一路上由精巧衣飾搭配出的美景，每每令我看得癡迷。相對之下，或許四季皆夏的氣候實在是酷熱難當，新加坡人在穿衣服方面明顯隨興許多，這裡人們的裝束簡單至極，絕大多數僅以T恤和短褲了事，就算是走在熱鬧的大街上，也只見人人普遍踩著一雙夾腳拖。

舒適的住家是每個人尋求安身立命的地方，由於新加坡的領土面積非常小，所以舉國上下到處都是高樓林立，甚至包括一般大眾所居住的國民住宅。

新加坡的國宅都有非常完善的配套設施，不但是公園綠地、社區活動中心以及購物商場一樣不缺，尤其令人動容的是，有超過八成以上國民住宅的屋主，每月所需支付的貸款金額，僅占其個人收入的百分之二十五以下；如此助民並利民的供房政策，使一般百姓更容易達到「住者有其屋」的理想，這在其他任何國家是絕無僅有的，而新加坡政府做到了。

反觀義大利，一般的住宅大廈並不普及，摩登大樓只有富豪才住得起，各個地區的生活機能也不盡相同；固然每個國家的先天環境有所不同，地理位置和民情風格也迥然有異，但是政府照顧百姓的初衷與政策，普天之下應該都是一樣的。

擁有四通八達的公共交通工具，一直是久居美國的先生與我唯能稱羨卻可望而不可及的癡想；火車、地鐵和電軌車，緊密銜接大小城市的運輸系統，使人在義大利輕鬆地來去自如，若是再能閃過上下班的尖峰時刻，搭乘公共交通對時常旅行的我們而言，絕對可評為超值又愜意的享受。

新加坡的地鐵和公車也有同等程度的便捷，唯獨苦的是，無論身處在何時何地，再頻繁的班次也抵不過使用者的密度，洶湧的人潮總是一波接著一波，而每段地鐵的換車距離又相當遙遠，行色匆匆的人爭著趕路，平添了許多擁擠與侷促感。

食衣住行是人生的基本需要，而如今天地不仁，仍有百姓流離失所；只願俄烏的戰火能早日平息，世界上永不再有烽火威脅，人人都過上豐衣足食的日子。