我經常在報紙上看到台灣人在當紅食品的店家或攤位前面大排長龍，我好奇那些人為什麼不珍惜寶貴的時間，我們從小就學到一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，這些人為了買吃的東西，花那麼多時間去排隊，值得嗎？

沒想到這次我回台灣探親訪友，也為了買好吃的東西，心甘情願排隊到地老天荒才買到想吃的東西。特別把這個經驗記下來，提醒自己以後不要隨便批評人家怎麼有那麼多美國時間去為吃癡癡地等。

我回到台灣每次都是住在好朋友貴姐家。疫情 以前，有一次和貴姐去嘉義看她的兒子和媳婦。她的兒子晚上開車去街上帶回來幾根烤玉米。這個烤玉米味道很特別，在一根飽滿的玉米上面塗抹了好多醬料，又甜又鹹又香，帶著沙茶味道，又有一點辣味，好吃極了。

可惜一人只有一根，意猶未盡的我說，明晚再去多買幾根才能過癮，沒想到貴姐兒子說，這個玉米不是想要就有的，還得要白天先排隊，買到玉米，晚上才去取烤好的玉米。不過因為貴姐兒子第二天工作很忙，不能出來為阿姨排隊買玉米，我只好等待下一次了。這一等待就是三年的疫情。這次我回台灣，特地和貴姐一起去嘉義，我最大的願望就是要把烤玉米吃個夠。

原來嘉義市阿婆的烤玉米是幾十年來南部遠近馳名的特產，她有特別合約的農家，每天早上專門為她收割新鮮的玉米送過來，收割多少就賣多少，有些時候還會掛牌告訴客人今天沒有玉米。貴姐的兒子告訴我，好久以前，阿婆只是一個每天晚上停在街邊的小攤子，因為她烤的玉米味道特別好，大家口耳相傳，客人多到影響到旁邊商家做生意，她只好自己租了一個小小的店面來做。

這幾年，阿婆已經把烤玉米的本事傳授給她的女兒和女婿，但阿婆還是每天在店裡，靜靜地坐在竹椅上顧店；因為人潮洶湧，客人常常把小小的店面擠爆，阿婆想出了應對辦法。

阿婆店門口有一個大紙牌，上面把買烤玉米需知寫的非常清楚。每天早上九點半來領取號碼牌，十點一刻玉米從田裡送到之後，就可以按照號碼的次序挑選玉米、過磅、付款、講明辣的程度，再選擇取玉米的時間，才可以回來領玉米；阿婆的女兒會把你的姓氏、幾根玉米、價錢及取貨時間全寫在裝玉米的塑膠袋上，回來領取的時候還得通過「口試」（對質）才可以拿到玉米。

吃個玉米得跑三趟。我頭一天早上興沖沖去排隊拿號碼牌時，店面冷清清的，原來是清明節的連假，白跑了。第二天我九點半準時去拿號碼時，前面已經擠滿好多人，等好久才拿到號碼牌。之後我得離開現場，再等到選玉米時間回去，在排隊人群中，依次等叫到號碼我才能挑玉米。因為要等貴姐兒子下班後才能帶我去取貨，所以我到晚上七點半才拿到朝思暮想的阿婆烤玉米，跑了四次，所用的時間及排隊等待的辛苦都在咬第一口美味的幸福中消失了。

我體會到有志者事竟成的感覺，原來排隊等候美食 是用時間換來的幸福，是一個活在當下的實踐。