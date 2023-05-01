幾年前搬入了新居，房屋朝南，外牆門和家門之間有個空隙，不大，但陽光充足、風雨難侵。一日，察覺到門鎖上有泥印，四下一看，在屋前的牆角驚現一個正在搭建的鳥巢。

隔日出門時，看見屋前的燈座上停著兩隻鳥兒，一身烏黑的羽毛，一對輕快的翅膀，腹部的絨毛淺黃裡透著白，一直延伸到尾部，尾巴則左右兩撇成剪刀形。啊！原來築巢的是牠們呀！一雙可愛的小燕子。見我出門，右邊那隻燕轉頭向我，棕色的臉上鑲嵌著兩顆黑黑的眼睛，牠和我對視了幾秒，就算彼此相識了。

從此，我們開始了一個屋頂下住著兩家人的生活。每天雄雌二鳥雙雙出翩翩歸、添泥加草、協力築巢；我呢，進出家門時總忘不了留意鳥巢的動靜，平添了一份牽掛。

一個月後，門口牆角處尋到幾個裂開的鳥蛋殼，薄薄的，白色帶些褐斑，細心拾起，只有一節小手指那麼大，稍一用力就會碎；再一抬頭，突見四張黃口正大開著孜孜有聲，原來母燕一巢生四子了，我趕緊拿起手機 靠近，四張小嘴瞬間緊閉，顫巍巍縮回巢內。這時，兩隻大鳥剛好銜食歸來，黃口們便不顧一切張嘴探頭，嗷嗷大叫，嚇得我迅速閃入屋內，把門口的地盤留給牠們。

兩隻大燕如箭似的飛進飛出，翅膀上下拍打一刻不停。每次銜到點什麼回來，往小嘴裡一塞，轉身就往外飛，腳幾乎就沒在巢邊站穩過。每當塞進其中一張小嘴裡，另三張空嘴就哭叫到不行，做父母的只得回頭又竄出門去。雌雄二鳥白天奔波覓食，天黑後還得細心看護幼兒；雌鳥和雛鳥臥在巢內，雄鳥則立在與巢相望的門框上，一站就是一宿。我看著心疼，就在鳥巢下架了一個木盒，還鋪了乾草，給雄鳥搭了一個可棲身的小窩。

大鳥天天忙碌，幼鳥日日見長。有時，吃飽喝足的雛燕，會調皮地翹起尾巴把排泄物往外扔，如果糞便掉進了雄鳥的臥室，那隻雄鳥便一次次銜走，不厭其煩，但大多數時間，那些小白點是落在地面上，然後我就得乖乖地清洗又清洗。

兩個月後，雛燕們羽翼豐滿，撲扇著雙翅躍躍欲飛，兩隻大燕就領著牠們在屋前繞圈，累了則歇在屋頂。父母耐心教，兒女努力練，終於雛燕們越飛越高，越飛越遠，晚上再也不回到父母的身邊了。

夏去秋來，天涼了，突然有一天鳥巢就空了，我等到天黑也不見一隻燕子歸來。望著鳥巢，我有些失落，期盼著燕子們平安到達南方，更期待著明年春天牠們早早地歸來。

記得是在一個暖暖的下午，忽聞門外傳來了一陣清脆的鳥鳴，高亢嘹亮，一派旁若無人的感覺，我心頭一震，匆忙開門一看，哇！回來了，去年南歸的燕子今春回來了，我家的燕子又回來了。

如今，燕子在我屋前安家已第七個年頭了，牠們年年生養兒女，雙雙秋去春來；而我，觀察燕去燕歸已然成為了生活的日常。