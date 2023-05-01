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馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

智能保母

孤星

時代和社會生活型態的改變，罕見到大家族群聚的生活，我們大多數都是退休以後就退守家中，孤獨終老過一生。

可是人老了，難免健康狀況走下坡而乏人照顧，增加許多健康上的顧慮，獨居生活也必須要使自己活得健康、快樂和安全。

我曾參觀過不少本地的安養院，但不到緊要關頭，我還是不能痛下決心捨棄我原有的生活，屈居於三餐有人照顧的安全居所。

我未退休前在醫院當護士時，常注意到一些長壽的年老病人都是獨居的老人。我想，由於獨居，他們就必須訓練自己獨立自主，事必躬親而不假手他人，這就是他們長壽的秘訣吧！

我有一些朋友猝死家中，由於獨居無人知曉，悲慘、淒涼，為了防患未然，我發覺現今許多智能產品帶給我們諸多利益和方便，對我們身體健康和安全都是一種保障。

我年紀大了就多出許多毛病：除了原有的痔瘡外，又多了坐骨神經痛及腰椎間盤突出，自從去年女兒買給我一個智能手表以後，這手表好像一個保母一樣，時時給我耳提面命的警告，例如我在椅子上一打電腦就忘了時間，手表會發出動靜，提醒我坐太久了應該起身活動活動；當我的運動量達到我設定的目標時，手表也會發出信號，表上開出一朵燦爛的花朵圖案，鼓勵我已經達到設定的目標。

有幾次我摔跤了，手表馬上發出響動，問我是否OK？是否需要急難救助？這也使我想到一個仍在台灣獨居的同事，一天夜裡他從床上摔落地下，股骨摔裂不能起身，智能手機幫她打電話叫救護車送她到急診室，此外又幫她通知遠在澳洲的女兒告知母親受傷的意外，這些都超出了我們的想像。

自己進入老齡以後，發現最明顯的事實就是非常健忘，每天最常花時間在找東西上，往往要出門的時候就是找不到鑰匙、手機、錢包……。有人好心給我建議，寫個備忘的紙條，我告訴他說：「我連備忘的紙條都不記得放在哪裡了，有用嗎？」最近這些惱人的問題終於靠人工智能產品迎刃而解。

有賴兒子幫我把前門換成了智能電子鎖，不再需要鑰匙，只要靠固定號碼就可開門，出門在外也不擔心有人進出，一切影像都在我的手機掌控之中，尤其我的腳開刀的時候，有人按電鈴我也無法下樓開門，用手機就可看到門外影像，可以與人通話決定是否開門放行，因此我也安然度過了半年的手術恢復期而未請保母。

最近上電腦課時，發現了類似GPS的Air Tag衛星定位智能產品，我把小小的芯片放在我常找不到的錢包裡，找不到東西的時候，拿起手機查看，它就可發出音響無所遁形了。

真慶幸自己活在現在這個高科技的社會，無需依靠保母，我仍然可活得無憂無慮而健康、快樂。

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